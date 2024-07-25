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蘇花公路崇德段崩坍嚴重 通車暫無時間表

蘇花公路崇德村路面上充斥泥流，交通暫時中斷。（記者游太郎攝）

蘇花公路崇德村路面上充斥泥流，交通暫時中斷。（記者游太郎攝）

2024/07/25 15:38

〔記者游太郎／花蓮報導〕凱米颱風對台9線崇德至和仁段造成重創，崇德段匯德隧道北口傳出嚴重崩坍，公路局東區養護工程分局南澳工務段出動機具搶災中，恢復通行時間將另行公告。

東工分局指出，蘇花改蘇澳至東澳段（104.1k~113.4k）、南澳至和平段（124.5k~145k）風雨漸歇，經搶修後已於上午9時開放通行，但受颱風侵襲影響，東澳至南澳段（台9線113.4k~123.5k）及和中至崇德段（台9線154.9k~165.7k及台9丁線60.3k~65k），南澳工務段人員機具持續搶災中，恢復通行時間另行公告。

蘇花崇德段在管制站前的道路，受到山區土石流影響，路面出現數段大小不一的泥流，最嚴重瀰漫到整個路面，加上樹路倒塌佔據道路，南澳工務段及秀林鄉公所正清理中。

東工分局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路；請用路人持續注意道路管制訊息並預先規劃行程及相關應變措施，颱風過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需俟災情規模而定，請用路人提前因應規劃避免受困滯留。

蘇花公路崇德村段路樹倒塌嚴重，交通暫時中斷。（記者游太郎攝）

蘇花公路崇德村段路樹倒塌嚴重，交通暫時中斷。（記者游太郎攝）

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