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凱米中心離台風雨仍持續 台灣本島陸警預計今深夜解除

凱米颱風路徑圖。（中央氣象署提供）

凱米颱風路徑圖。（中央氣象署提供）

2024/07/25 15:34

〔記者蔡思培／台北報導〕凱米颱風中心雖已離台，但暴風圈仍籠罩台灣。中央氣象署預估，台灣本島預計25日深夜至凌晨陸上警報就會解除，離島陸上警報則預計明天上午可解除。

截至今下午2點，凱米颱風中心位在馬祖的南方約120公里處，以每小時16公里速度向北北西轉西北移動，近中心最大風速每秒33公尺，七級風平均暴風半徑250公里。目前陸上警報地區仍包括屏東以外的所有台灣本島、外島地區。

氣象署預報員劉宇其表示，目前颱風中心在馬祖南方近海，持續往中國福建沿海移動，預計今天入夜就會登陸福建，金門、馬祖要留意強風豪雨。他提醒，雖然颱風已在遠離過程，但暴風圈仍涵蓋大部分台灣地區，颱風南側有旺盛對流雲系，今天中南部降雨仍劇烈。

劉宇其表示，颱風中心已到台灣海峽，外圍雨帶順西南風從海面移到陸地，高雄、屏東有明顯強對流，帶來短延時強陣雨。隨颱風北上，強對流發展區域可能擴展到中部地區、澎湖。

凱米颱風昨下午在宜花外海打轉，花了近8小時才在今天午夜從宜蘭南澳登陸，《CNN》主播形容凱米颱風像彈珠一樣反彈。劉宇其解釋，颱風接近台灣過程因導引氣流減弱，速度也逐漸放慢，颱風行徑本來就有擺盪，行徑速度慢時較明顯，接近陸地時因導引氣流慢，讓颱風與地形交互作用產生的偏折更明顯，過去也有颱風在接近台灣路徑有打轉現象。

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