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凱米颱風離台 賴清德：中央將全力協助將災情降至最低

凱米颱風中心今天清晨已經離開台灣，但強風、豪大雨仍在各地陸續造成災情，總統賴清德稍早表示，中央部會將全力協助地方政府將災情降至最低。圖為總統賴清德（左）、新北市長侯友宜（右）23日出席「113年新北市全民防衛動員暨災害防救（民安10號）演習」。（資料照）

凱米颱風中心今天清晨已經離開台灣，但強風、豪大雨仍在各地陸續造成災情，總統賴清德稍早表示，中央部會將全力協助地方政府將災情降至最低。圖為總統賴清德（左）、新北市長侯友宜（右）23日出席「113年新北市全民防衛動員暨災害防救（民安10號）演習」。（資料照）

2024/07/25 15:27

〔記者陳昀／台北報導〕凱米颱風中心今天清晨已經離開台灣，但強風、豪大雨仍在各地陸續造成災情，總統賴清德稍早表示，中央部會將全力協助地方政府將災情降至最低，並在颱風過後協助受災民眾盡早恢復日常生活，提醒大家在颱風、豪大雨警報解除前，必須嚴加戒備。

賴清德表示，這兩天的強風、豪大雨在各地陸續傳出災情，也發生人員傷亡和部分道路、鐵路阻斷事件。中央和各地方政府的防救災系統已全面啟動，國軍中午也提前結束漢光演習，投入防災和救援任務；中央各部會將全力協助地方政府，將災情降至最低，在颱風過後，也會協助受災民眾盡早恢復日常生活。

賴清德指出，接下來受到颱風環流與西南風旺盛水氣影響，除了中南部山區易有超大豪雨，苗栗以南平地也有持續短延時豪雨或短延時大豪雨發生，必須嚴加戒備。提醒大家在颱風警報、豪大雨警報尚未解除前，密切注意最新防災資訊，近日也要減少前往山區、溪邊或海邊等地，低窪地區更要留意海水倒灌及積淹水狀況，彼此提醒，努力防災。

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