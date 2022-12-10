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    囚豬仔不法獲利得手上百萬 警兵分三路掃蕩逮5詐團黨羽

    新店警分局日前解救一名遭控制在汽旅的斷掌男，後續溯源兵分4路拘提5位詐團成員，清查金流發現不法獲利多達2、3百萬元，王姓主嫌（中）經台北地院裁示羈押禁見獲准。（記者闕敬倫翻攝）

    新店警分局日前解救一名遭控制在汽旅的斷掌男，後續溯源兵分4路拘提5位詐團成員，清查金流發現不法獲利多達2、3百萬元，王姓主嫌（中）經台北地院裁示羈押禁見獲准。（記者闕敬倫翻攝）

    2022/12/10 21:18

    〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市政府警察局新店分局日前解救一名遭控制在汽旅的斷掌男，被害人陸男因缺錢花用，賣帳戶後遭囚禁，警方攻堅逮獲2名犯嫌，後續溯源偵查兵分4路，拘提同詐團5位成員，清查金流發現該團不法獲利多達2、3百萬元，警詢後依詐欺、組織犯罪等罪嫌移送法辦，經台北地院裁示羈押禁見獲准。

    新店警分局上月16日晚間接獲線報，立即調派警力到轄內某旅館攻堅，解救遭囚禁的53歲陸姓男子，當場逮捕20歲陳男、21歲張男等2名現行犯，擴大調查後發現該集團確有從事詐騙的不法行為，遂進一步溯源偵辦，並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。

    警方近日蒐證完畢，並見時機成熟，6日持票前往新北市新店區、台中市、台北市、桃園市等地，執行同步拘提、搜索，查獲以主嫌20歲王男、21歲林男、20歲陳男、14歲吉女以及17歲曾少等5人，發現他們是共組具有持續性或牟利性的詐欺集團。

    警方調查，該詐團以通訊軟體共組詐騙群組，境外指示境內詐騙集團車手前往ATM提領贓款、領取包裹，再迅速交付詐騙集團中階幹部，之後分配旗下車手提領贓款、存取贓款，涉及金流達2、300萬元，已盡數轉接給上游。

    新店偵查隊在4地掃蕩搜索，查扣交貨便收據取簿證明、犯案手機、贓款等證物，全案詢後依詐欺、組織犯罪防制條例移送北檢偵辦，經台北地方法院裁定主嫌王男羈押禁見，後續將持續追溯幕後上游幹部的身分。

    新店警分局呼籲，警察或司法機關偵辦案件，不會以任何名義要求提款、匯款，也要特別提醒家中長輩若接到電話中提及「涉案」、「偵查不公開」或「監管帳戶」等關鍵字，請保持冷靜並再三向165反詐騙諮詢專線查證，以免遭詐騙。

    新店警分局呼籲，青少年切勿心存僥倖、以身試法，也希望民眾如有發現任何可疑違法情事，能立即向警察機關舉報，共同為地方的安全把關。

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