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    阿罷之！直播機密預算挨轟 葉元之罷免連署站大排長龍！

    葉元之是公民團體首要罷免目標。（資料照）

    葉元之是公民團體首要罷免目標。（資料照）

    2025/01/22 18:44

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕本屆立委將於2月1日就職滿周年，各地醞釀針對國民黨區域立委展開罷免行動。其中藍委葉元之在選戰中險勝對手羅致政，罷免成功率高，加上其他藍白立委的仇恨值，使他成為公民團體首要罷免目標。今（22日）有網友分享葉元之罷免連署站的現場畫面，可以看到大排長龍，連署相當踴躍。

    藍白聯手在國會毀憲亂政，強闖爭議法案，引發民怨，早在去年就掀起罷免聲浪。由於葉元之僅以不到2500票的差距險勝羅致政，老早就成為支持罷免民眾的首選。如今藍白立委仇恨值越疊越高，前兩日（20日、21日）院會審查中央政府總預算時，葉元之被抓包在審機密預算時開直播，恐讓涉及外交、國防的機密預算外洩，罷免葉元之的討論度再創新高。

    今天有網友在Threads上分享新北板橋東區連署罷免站的現場畫面，可以看到前往連署的民眾大排長龍，一眼望去難以看到盡頭。其他網友紛紛表示，「葉元之還不檢討，還在說這些都綠營側翼，人家自費用自己的時間出來寫連署就是要罷免爛立委啦」、「阿罷之！讓他有時間上通告！拜託拜託」、「排這麼長也願意排，大家都來送元之回家」、「他這人沒什麼核心價值，被選上只是幸運，這下被罷免也是剛好而已」。

    有網友分享葉元之罷免連署站的現場畫面，可以看到大排長龍。（圖翻攝自Threads）

    有網友分享葉元之罷免連署站的現場畫面，可以看到大排長龍。（圖翻攝自Threads）

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