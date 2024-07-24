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車手收100萬賠被害人350萬 法官認「犯罪一環」須負連帶賠償

擔任車手的方男收款時被警方逮捕。（警方提供，資料照）

擔任車手的方男收款時被警方逮捕。（警方提供，資料照）

2024/07/24 17:16

〔記者顏宏駿／彰化報導〕擔任詐騙集團車手的方男，僅收到被害人張男100萬元的現金，但他卻要面臨350萬元的賠償！原因是被害人認定，方男所屬的詐團以「蘇詠崎」之名對他行騙350萬元，方男是整個犯罪一環，必須負連帶賠償。

該案被告方男，因犯3人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月，後續面臨被害人的求償。法院審理時，方男在法庭哭喊，他只是一名車手，奉命收款、交款，他不知道「蘇詠崎」是誰，「沒做的，不能賴在他身上」。

但法官認為，方男雖是整個詐騙結構中的一員，少了方男，就無法達成詐欺取財的結果，被害人援引民法第184條第1項、第185條，要求賠償350萬元有理。

判決書指出，張男遭詐騙，加入虛擬貨幣教學投資，先後以手機轉帳、面交方式交付350萬元給詐騙集團，其中100萬由被告擔任車手收取。去年6月間，張男發覺有異報警，警方在員林某超商將方男逮捕。

方男向法官說，自己只是車手，負責取款、交款，「我沒有參與詐騙，也不知道整個詐團的詐騙手法」，他願意還給方男100萬元。

但法官表示，綜觀整個詐團的詐騙手法，從蒐集被害人資料、人頭帳戶資料、撥打電話或使用通訊軟體等方式實行詐欺、提領或轉匯詐得款項、繳回贓款、分贓等各階段，這是縝密集團性分工犯罪，倘其中有任一環節脫落，將無法順遂達成詐欺取財之結果。被告雖非詐騙的核心成員，也辯稱不知上手的詐騙手法，但其與該詐欺集團其他成員間，相互利用彼此以分攤犯罪行為，最終共同達成詐騙原告之犯罪目的，自應與其他詐團成員，就被害人所受全部損害負連帶賠償責任。

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