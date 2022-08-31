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    騙20多人淪落柬埔寨 「豬仔一條龍」幹部羈押

    台中檢方聲請羈押「猪仔一條龍」的朱姓幹部獲准，圖為警方於機場勸阻到柬埔寨淘金者的畫面。（資料照）

    台中檢方聲請羈押「猪仔一條龍」的朱姓幹部獲准，圖為警方於機場勸阻到柬埔寨淘金者的畫面。（資料照）

    2022/08/31 18:57

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署前兩天指揮台中市、彰化、花蓮與調查局、移民署等單位，緝捕「猪仔一條龍」的人蛇集團朱姓幹部，他涉嫌以辦理貸款、輕鬆賺取高薪等幌子，招募受騙的被害人上鉤後，由朱姓幹部帶被害人辦理護照、偽造小黃卡，並送到日租套房「集中住宿」，直至出國當日再由司機載到桃園機場搭機出境，已有20多人受害，台中地檢署今天（31日）向法院聲請羈押禁見朱男獲准。

    台中地檢署檢察官胡宗鳴、楊凱婷、翁嘉隆，指揮警調與移民署彰化縣、台中市專勤隊，於前天與昨天（29、30日）兵分多路，拘提、搜索集團旗下朱姓幹部等2名成員，通知多名證人到案釐清，以朱男身為「猪仔一條龍」的人蛇集團幹部，涉嫌違反組織犯罪防制條例、人口販運防制法、刑法偽造文書、意圖營利以詐術使人出國罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有勾串共犯、證人之虞，今天向法院聲請羈押禁見獲准。

    中檢表示，此案是採「猪仔一條龍」的人蛇集團，先吸收白牌車司機，由柬埔寨的共犯，以辦理貸款、輕鬆賺取高薪等幌子，透過網路電話，招募台灣人到柬埔寨，受騙的台灣人上鉤後，在通知台灣的朱男等人，負責載送被害人辦理護照、偽造小黃卡，並送到日租套房「集中住宿」，直至出國當日，再由司機直接載到桃園機場搭機出境。

    中檢指出，被害人（豬仔）抵達柬埔寨，下飛機之後，護照立刻被扣留，並強迫加入犯罪集團工作，藉此償還欠債，如果業績不佳或向外求救，就會被關至「小黑屋」拘禁、凌虐，藉此控制被害人，並向在台家屬勒索贖金，該犯罪集團從今年6月至8月，已成功載送20餘被害人出國，至於詳細案情，檢方調查中。

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