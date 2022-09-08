為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台版豬仔！詐團「假借貸真囚禁」 警攻堅救3人

    1女2男淪為人球遭囚禁，圖為兩名男性被害人。（警方提供）

    1女2男淪為人球遭囚禁，圖為兩名男性被害人。（警方提供）

    2022/09/08 23:03

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕柬埔寨詐騙集團事件尚未完全落幕，國內詐騙集團也趁亂藏身民宅，只不過，現在連車手也不被信任，在提領詐騙款項前，人身自由也全程被詐騙集團控制，屏東東港警方破獲一起詐騙車手淪為人球案件，而詐團竟是由22歲魏姓嫌犯所主導。

    為製造斷點，以往詐團以高薪誘人當作車手，但擔心被黑吃黑，最近轉採控制人頭提領，且有年輕化趨勢，不再是以往脅迫、誘騙年長弱勢戶申請人頭帳戶再提領的模式。

    東港警方指出，22歲魏嫌為首的詐騙集團，今年6月起刊登借款廣告誘騙被害人上門，接著囚禁人球，專人看管限制人身自由。警方發現，這批人球只有在提領詐騙款項時才會被帶出門「放風」。

    警方組成專案小組，報請屏東地方檢察署儉股檢察官指揮偵辦，分析相關資料鎖定嫌犯藏身及囚禁被害人處所，持搜索票攻堅，8月30日在東港鎮一舉查獲魏嫌等3男1女共4名嫌犯。

    警方指出，最後共營救出2男1女共3名被害人，據稱，由於被害人需錢孔急，眼見不合常理的借貸廣告仍鋌而走險上門，遭逼迫申請銀行帳戶後控制行動，領錢時才能出門，平常全被困在房間內，宛如囚禁。

    東港分局分局長張世儒提醒，詐騙手法眾多，民眾如遇可疑情事，務必撥打「165」反詐騙諮詢專線，或「110」報案專線諮詢，以免遭詐。東港警方會持續清查似類案件，與轄內旅宿業共同建構安全網絡，保護百姓身家安全。

    警方攻堅救出3名人球。（警方提供）

    警方攻堅救出3名人球。（警方提供）

    警方攻堅救出3名人球。（警方提供）

    警方攻堅救出3名人球。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男子假冒台電包商裝假電表 南市逾40人受害遭詐百萬
    2022/09/08 13:23

    男子假冒台電包商裝假電表 南市逾40人受害遭詐百萬
    突收Netflix「停學通知」！ 他照指示填卡號差點被騙3萬
    2022/09/08 00:03

    突收Netflix「停學通知」！ 他照指示填卡號差點被騙3萬

    得過不代表免疫！「皮蛇」發作痛過生產
    利用夜市人潮掩護 車手超商ATM領走14萬元
    2022/09/04 13:15

    利用夜市人潮掩護 車手超商ATM領走14萬元
    豬仔跳樓求援！警破高雄詐團及水房 百人被騙走逾億元
    2022/09/01 11:29

    豬仔跳樓求援！警破高雄詐團及水房 百人被騙走逾億元

    新美齊画世代 板橋府中站熱銷指標
    騙20多人淪落柬埔寨 「豬仔一條龍」幹部羈押
    2022/08/31 18:57

    騙20多人淪落柬埔寨 「豬仔一條龍」幹部羈押
    詐騙集團以高薪利誘徵才 7人遭囚禁山區工寮飽受凌虐
    2022/08/29 12:09

    詐騙集團以高薪利誘徵才 7人遭囚禁山區工寮飽受凌虐
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播