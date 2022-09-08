台版豬仔！詐團「假借貸真囚禁」 警攻堅救3人

1女2男淪為人球遭囚禁，圖為兩名男性被害人。（警方提供）

2022/09/08 23:03

〔記者陳彥廷／屏東報導〕柬埔寨詐騙集團事件尚未完全落幕，國內詐騙集團也趁亂藏身民宅，只不過，現在連車手也不被信任，在提領詐騙款項前，人身自由也全程被詐騙集團控制，屏東東港警方破獲一起詐騙車手淪為人球案件，而詐團竟是由22歲魏姓嫌犯所主導。

為製造斷點，以往詐團以高薪誘人當作車手，但擔心被黑吃黑，最近轉採控制人頭提領，且有年輕化趨勢，不再是以往脅迫、誘騙年長弱勢戶申請人頭帳戶再提領的模式。

請繼續往下閱讀...

東港警方指出，22歲魏嫌為首的詐騙集團，今年6月起刊登借款廣告誘騙被害人上門，接著囚禁人球，專人看管限制人身自由。警方發現，這批人球只有在提領詐騙款項時才會被帶出門「放風」。

警方組成專案小組，報請屏東地方檢察署儉股檢察官指揮偵辦，分析相關資料鎖定嫌犯藏身及囚禁被害人處所，持搜索票攻堅，8月30日在東港鎮一舉查獲魏嫌等3男1女共4名嫌犯。

警方指出，最後共營救出2男1女共3名被害人，據稱，由於被害人需錢孔急，眼見不合常理的借貸廣告仍鋌而走險上門，遭逼迫申請銀行帳戶後控制行動，領錢時才能出門，平常全被困在房間內，宛如囚禁。

東港分局分局長張世儒提醒，詐騙手法眾多，民眾如遇可疑情事，務必撥打「165」反詐騙諮詢專線，或「110」報案專線諮詢，以免遭詐。東港警方會持續清查似類案件，與轄內旅宿業共同建構安全網絡，保護百姓身家安全。

警方攻堅救出3名人球。（警方提供）

警方攻堅救出3名人球。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法