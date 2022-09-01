豬仔跳樓求援！警破高雄詐團及水房 百人被騙走逾億元

刑事局南打破獲詐騙「豬仔寮」及水房，清查上百人被騙走逾億元。（讀者提供）

2022/09/01 11:29

〔記者黃佳琳／高雄報導〕柬埔寨詐騙集團以高薪吸引台灣年輕人求職，結果淪為「豬仔」被層層轉賣，甚至還傳出有人被強摘器官；早在今年初，高雄就有「豬仔寮」存在，詐團先在臉書徵才，把求職者控制在路竹某透天民宅，逼迫他們交出存摺、提款卡及網銀帳密，再用暴力手段逼簽器官捐贈同意書、本票。被害年輕人受不了凌虐，跳樓逃出「豬仔寮」求援，警方循線破獲該詐團水房。

刑事局南打指出，該詐團以「假投資」方式透過LINE騙被害人投資，為取得被害人信任，他們會以小額獲利回饋，等到被害人匯入大筆金錢投資後，隨即已讀不回，初步清查至少有上百人受害，其中5名被害人各被騙走1千多萬，不法金額超過上億元。

請繼續往下閱讀...

南打表示，今年初，該詐騙集團先在臉書社團等網路群組貼文徵才，要求上門的應徵者準備銀行存簿、提款卡等物品，見面後即以威逼利誘方式予以控制行動，如有不從即施予暴力毆打對待，並逼簽器官捐贈同意書、欠款本票。

一名被騙囚禁的年輕人受不了凌虐，被關押一個禮拜後趁隙跳樓脫逃，並向警方求援，刑事局南打和多個單位共組單案小組，今年7月先前往該民宅搜索，當場逮捕27歲王姓主嫌等8人，並從「豬仔寮」裡搜出該詐團的相關事證。

今年8月，專案小組兵分多路，前往桃園、台中、台南、新竹等地，一舉破獲該詐團的水房，並逮捕32歲劉姓主嫌等9人，經清查發現，該詐騙集團主要以假投資「話術」詐騙被害人匯入大筆金錢，起初為取得被害人信任，會以小額獲利回饋，伺被害人匯入大筆金錢投資後，犯嫌即已讀不回，被害人多為5、60歲，他們因為具有一定的經濟基礎，為了多賺點退休金，才會誤入詐騙所設的陷阱。

全案警詢後，將19名犯嫌依涉嫌詐欺、洗錢防制法、妨害自由、傷害及組織犯罪防制條例等罪嫌解送檢頭及新竹地檢署偵辦，劉姓犯嫌等6人被法院裁定羈押，檢警將持續溯源，找出該詐團的幕後主持人及金流。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法