人蛇拐豬仔去東南亞失敗 虐打、拍裸照逼簽200萬本票

台北市警察局南港分局近日獲報有人蛇集團誘惑豬仔去東南亞失敗，竟虐打、拍裸照逼簽200萬元本票及借據，警方逮獲6名犯嫌。（記者闕敬倫翻攝）

2022/08/26 17:29

〔記者闕敬倫／台北報導〕台北市警察局南港分局近日獲報，有人蛇集團誘拐「豬仔」去東南亞失敗，竟以球棒虐打、拍裸照逼簽200萬元本票及借據。警方報請指揮偵辦，逮獲6名犯嫌，防止被害人遭送出國，警詢後依恐嚇取財、傷害、人口販運防制法等罪嫌移送法辦。

南港警分局日前接獲民眾報案求援說，他近日在找工作，經友人介紹3名男子，對方稱可提供機票、 住宿，安排他到東南亞工作，月薪高達10到20萬元。

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被害人起先被受到優渥薪資條件吸引，答應人蛇集團，但近來媒體多方報導，加上政府強力查緝及宣導防阻國人遭犯罪集團拐騙柬埔寨從事非法工作，他發覺有異，婉拒對方。

沒想到數天後，友人介紹的3名男子竟找來女生設局，將被害人約到新北市汐止區水源路看夜景，等被害人到場後誆稱已為他安排出國行程，3人代墊了50萬元，當場持球棒痛毆凌虐、強拍裸照，逼簽面額200萬元本票及借據，要脅迫被害人出國就範。

南港警方與台北市刑警大隊共組專案小組，報請士林地方檢察署指揮偵辦，專案小組連日偵查鎖定犯嫌，向士林地方檢察署及地院請票獲准，24日分別在台北、新北、桃園等地拘提留姓主嫌等6人到案，查扣本票、球棒、手機等贓證物，全案詢後依恐嚇取財、傷害以及人口販運防制法等罪嫌移送士林地檢察署偵辦，將擴大溯源追查上游共犯集團。

近來屢傳國人遭不法集團誆騙招募赴柬埔寨等東南亞國家工作，進而遭限制自由強迫從事詐騙等不法行為，若有不從即遭暴力對待。台北市政府警察局為打擊戕害國人之不法人口販運集團，責成所屬全力防制人口販案件，查辦不法販運集團，本案經專案小組積極偵辦，及時防阻國人遭販運惡行。台北市警局說，會持續查緝不法人蛇集團，全力確保國人生命安全。

警方查扣逼簽面額200萬元本票等贓證物。（記者闕敬倫翻攝）

警方查扣犯案本票、球棒、手機等贓證物。（記者闕敬倫翻攝）

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