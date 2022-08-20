不付錢就分屍！男遭高中同學拐賣柬埔寨淪豬仔 家屬急籌錢贖人

鄭母（右）及鄭男奶奶。（民眾提供）

2022/08/20 17:12

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國民黨籍立委前天帶回遭拐騙到柬埔寨從事詐騙的屏東陳姓男子，而拐騙陳男的林姓男子當天也被屏東警方逮捕，更查出，林男還約了同學鄭姓男子去柬埔寨，鄭男在當地遭軟禁毆打，當地「友人」還透過鄭男手機傳LINE向鄭男母親「討錢」，放話若沒在昨天深夜12點前付贖，就要「拖去後山分屍」。家屬連日籌錢，已成功透過管道付贖，鄭男可望在明天搭機返台。

鄭男家屬昨天說，18歲鄭男8月初透露要去台中當保全，當時認為是陳男親戚介紹，抵台中後也有與屏東家人聯絡，豈料，3日凌晨，鄭男卻說已在桃園機場，就要出國，後來就斷訊。

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直到鄭男再於臉書po文才有新訊息，他卻用簡體字打著「海外工作新招募，需配合出國、人事部招募」等字眼，指稱工作地點在金邊，底薪1400美金加抽成，還強調不要亂相信網路上的詐騙廣告，「可來問我，保證你人身安全，也可以回到台灣」。

但家人8月5日接獲鄭男打電話求救，他在柬埔寨被控制行動、凌虐，有時痛到連吃都吃不下。「主管」甚至向鄭家人嗆聲他們都在柬埔寨，警方抓也抓不到，不是再找6個人「抓交替」，要不就是支付數十萬元贖金，才會放人。

詐騙集團成員疑似因為台灣風頭緊，加劇催款腳步，但也放低價碼，指稱只要收到食宿費、機票的15萬2000元就可以放人，但若晚上12點前沒有付贖，就「拖去後山分屍」。籌不出錢的家屬在電話中苦苦哀求，對方則嗆，半夜12點未收到帳款「後果自負」。

所幸，今天早上再詢問鄭家人，鄭母指出，昨天深夜已籌到錢付贖，鄭男預計明天就會回國，同行的還有另名友人，但確切時間不確定。鄭家人接著就表達不接受面訪，態度轉趨低調。

拐賣同窗的林姓男子。（警方提供）

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