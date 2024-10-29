台中拉K撞死人肇逃引公憤 BMW男住處遭蛋洗警逮1人

台中白姓男子涉嫌毒駕還撞死人肇事逃逸，一位張姓民眾看到新聞後不滿， 昨晚前往白男家中丟雞蛋、番茄。（記者陳建志翻攝）

2024/10/29 10:27

〔記者陳建志／台中報導〕台中18歲白姓男子27日無照駕駛租來的BMW轎車，行經北屯區撞上70多歲葉姓退休公務員，卻冷血將他輾壓後肇逃，造成葉男傷重送醫不治，白男被捕後坦承前一天拉k，昨天台中地院裁定羈押，不料昨晚6點多，一名張姓男子，拿著雞蛋和番茄前往白男太平家中丟擲蛋洗，並和白男家人發生拉扯遭警方逮捕，警方訊後依恐嚇、毀損等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

這名18歲的白姓男子，前天上午9點5分無照駕駛家人租賃的BMW轎車，行經北屯路240巷時直接撞飛70多歲葉姓退休公務員，葉男騰空撞上擋風玻璃後重摔路面，還因此翻滾數圈，不料白男不但未停車查看，竟還冷血直接輾壓過後加速逃逸，導致葉男經送醫搶救仍傷重不治，白男隨後在太原路與環中東路自撞路口電箱才被警方逮捕。

請繼續往下閱讀...

據了解，白男家中在太平區經營宮廟及禮儀社，母親曾任市府民政顧問，今年8月間曾因替案主處理遺體入館時補件糾紛，遭指飆罵台中市殯儀館長引發爭議，白母也因此被解除民政顧問職務。白男被捕後坦承前一天曾拉K，檢方複訊後將白男依肇逃、毒駕及過失致死等罪嫌聲請羈押，台中地院昨天中午裁定羈押。

昨晚6點多，一名無業張姓男子（24歲）騎著UBIKE，隨身攜帶1盒雞蛋和2顆番茄，前往白男在太平住家丟擲雞蛋及番茄，並在外面叫囂，被白男家人及2位友人發現上前制止並發生拉扯，警方獲報立即到場，將涉案張男制伏帶回警局偵辦。

張男表示，因在電視上看到白男撞死人肇逃，從網路上留言得知白男住處，一時氣憤帶著雞蛋和番茄到白男住處丟擲表達不滿，警方訊後依恐嚇、毀損等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

太平分局呼籲，目前全案已進入司法程序，呼籲社會大眾不要有任何違法脫序行為，警方針對不法情事，均將嚴正執法、依法嚴辦，以維護安寧秩序。

台中白姓男子涉嫌毒駕還撞死人肇事逃逸，一位張姓民眾看到新聞後不滿， 昨晚前往白男家中丟雞蛋、番茄。（記者陳建志翻攝）

張姓男子到白男家中蛋洗，遭獲報到場的員警制伏逮捕。（記者陳建志翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法