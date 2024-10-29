烈焰沖天！台中北區凌晨連環燒 11汽機車慘遭祝融

台中市北區民權路一間銀行門前停放的汽機車凌晨起火，起火點疑似位於汽機車，之後延燒至騎樓等處。（台中市消防局提供）

2024/10/29 10:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北區民權路的一間銀行門前今天（29日）凌晨發生大火，火勢迅速延燒，一度烈焰沖天，波及鄰近的騎樓，台中市消防局派員馳抵時已是一片火海，有1輛自用轎車全毀，10輛機車全毀或半毀，合計11輛汽機車受祝融之災，幸無人傷亡，起火原因仍調查鑑識中，是否電動車的電池起火，還要進一步釐清。

台中市消防局今天凌晨將近2時馳抵現場，共出動第七大隊、轄區中港分隊等共計3個單位，出動各式消防車6輛、消防人員10名，現場由中港分隊小隊長陳鵬宇擔任指揮官，消防員馳抵現場時，起火處已經是烈焰沖天，起火點疑似位於銀行大門前至路旁的汽機車，火勢蔓延至騎樓等處，不過，消防員僅約10多分鐘即控制火勢。

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消防局清理現場，共計1輛自用小客車全毀、10輛受損機車之中，有8輛全燬、2輛半燬，共計燒損11輛，起火原因由火調人員調查中。

台中市北區民權路一間銀行門前停放的汽機車凌晨起火，共11輛汽機車受祝融之災。（台中市消防局提供）

台中市北區民權路一間銀行門前停放的汽機車凌晨起火，消防人員馳抵現場時，騎樓等處已經一片火海。（台中市消防局提供）

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