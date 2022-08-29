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    首頁　>　社會

    詐騙集團以高薪利誘徵才 7人遭囚禁山區工寮飽受凌虐

    高雄警方破門攻堅逮捕彭男等5名嫌犯，並救出7名被害人。（警方提供）

    高雄警方破門攻堅逮捕彭男等5名嫌犯，並救出7名被害人。（警方提供）

    2022/08/29 12:09

    〔記者蘇福男／高雄報導〕22歲彭姓男子自組詐騙集團，以高薪利誘年輕人上門應徵，至少有7人受騙，被囚禁在高雄甲仙山區偏僻工寮飽受凌虐，直到1名被害人脫逃對外求救，彭男惡行才曝光，警方破門攻堅逮捕5名嫌犯，救出7名被害人，並查扣電擊器、辣椒水、手銬、鐵釘棍棒等犯罪工具依法送辦，全案警方持續擴大溯源偵辦。

    警方調查，彭男年紀輕輕，已二度結夥持槍強盜藥頭，遭判刑7年10月確定，彭男逃亡期間，與許男（18歲）、楊男（24歲）、邱男（47歲）及張姓少年，成立詐騙集團的水房，負責找人頭帳戶。

    彭男以工作輕鬆、只要交付帳戶、存摺和印章就可月領5萬元為餌，等有被害人上門交付帳戶等物，彭男等人就將被害人載到甲仙山區一處工寮囚禁，威脅配合執行詐騙款項工作。

    曾有被害人不從反抗、想逃跑，結果被彭男等人持電擊棒、自製殘酷刑具釘板等器具毆打，或以菸頭燙傷凌虐，甚至有人被餵吃蟲子、排泄物，慘無人道。

    直到25日有一名被害人趁隙脫逃，向附近民宅求救，高市旗山警分局和刑警大隊偵5隊共組專案小組，趕赴現場破門攻堅，當場逮捕彭男主嫌等5人，並查扣電擊器等相關證物，並及時救出5男2女共7名被害人。

    警方訊後全案依組織犯罪、妨害自由、傷害、洗錢防制法案等罪嫌，移送橋頭地檢署及高雄少年及家事法院偵辦，彭男因另涉強盜案遭判刑7年10月已被發監；另3名嫌犯檢方複訊後聲押，後續警方將溯源追查釐清集團背後是否有幕後黑手或共犯。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    詐騙集團主嫌彭男。（警方提供）

    詐騙集團主嫌彭男。（警方提供）

    警方當場查扣電擊器、辣椒水、手銬、鐵釘棍棒等犯罪工具。（警方提供）

    警方當場查扣電擊器、辣椒水、手銬、鐵釘棍棒等犯罪工具。（警方提供）

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