週三溫暖微熱上看30度 入夜探14度日夜溫差大

氣象署提醒，週三白天感受溫暖微熱，日夜溫差大，早出晚歸請適時增減衣物以免受涼。（記者田裕華攝影）

2025/04/15 22:19

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週三（16）各地依舊是晴到多雲天氣，白天高溫上看30度，但入夜清晨低溫僅約14至19度，若早出晚歸請適時增減衣物以免受涼，另外空氣品質也須注意，除了花東為「普通」等級，其他縣市皆達「橘色提醒」等級，北部零星地區短時間可能亮紅燈。

中央氣象署指出，週三各地以晴到多雲為主，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；溫度方面，北部及東北部白天氣溫回升，清晨輻射冷卻，沿海空曠地區或近山區平地氣溫會再更低一些，白天感受溫暖微熱，日夜溫差大，早出晚歸請適時增減衣物以免受涼，預測各地低溫為14至19度，西半部高溫約29、30度，東半部約26至27度，離島澎湖全天21至26度，金門17至25度，馬祖16至23度。

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關於近期天氣，天氣風險公司指出，預測週三週四各地維持晴時多雲天氣，僅東南部偶有地形性降雨，整體雨勢不明顯。氣溫方面將再度回升，高溫普遍可達27到31度，南部內陸側更有機會出現32到34度的高溫，各地夜間低溫約18至21度，日夜溫差依然明顯。

週五起受到一波弱鋒面掠過影響，大氣轉趨不穩、水氣略增，各地雲量增多，天氣轉為陰或多雲，午後中北部山區有熱對流發展機會，可能出現局部短暫陣雨或雷雨，雖非大範圍，但局部地區不排除有較大雨勢。週末另有一道鋒面尾端通過，水氣仍多，雖然結構不強，但有助於午後對流系統發展，可能帶來局部性雷陣雨與瞬間強陣風。

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紫外線指數部分，基隆市、新北市、台北市、台中市、花蓮縣、台南市、連江縣、金門縣與澎湖縣達過量級，請注意防曬。

空氣品質方面，週三環境風場為偏東風至東南風，花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，北部零星地區短時間可能達紅色警示等級。

週三各地低溫為14至19度，西半部高溫約29、30度，東半部約26至27度，離島澎湖全天21至26度，金門17至25度，馬祖16至23度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，基隆市、新北市、台北市、台中市、花蓮縣、台南市、連江縣、金門縣與澎湖縣達過量級，請注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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