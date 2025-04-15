不滿罷綠委團體被抄！國民黨揪團衝新北檢抗議 怒喊賴清德下台

國民黨發言人楊智伃（拿麥克風者）批評，執政黨搜索國民黨年輕人，就只是因為他們意見與民進黨不合，大家要在這塊島嶼勇敢發聲，站出來給這些正義青年力量。（記者陳奕劭攝）

2025/04/15 22:02

〔記者陳奕劭／新北報導〕罷免民進黨立委連署傳出涉嫌偽造文書，新北地檢署今天（15日）約談「新北大掃除」召集人王昱人、罷免蘇巧慧領銜人譚鎮耀與罷免吳琪銘領銜人李清祥等人，國民黨新北市板橋區、三重區黨部也遭到搜索。新北市議會國民黨團晚上8點集結新北地檢署抗議，現場聚集約50多人怒喊「賴清德下台」。

國民黨新北市板橋區黨部、三重區黨部接連被新北地檢署搜索，新北市國民黨團發起「新北市戰到底，聲援正義青年」，吸引約50多人，國民黨籍新北市議員也到場聲援，網紅「四叉貓」則在外面直播。

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記者實地採訪，現場民眾手舉「司法不公，政治辦案」、「正義青年加油」、「我是台灣人，我反綠」等標語，也有情緒高亢的民眾，在街頭外比倒讚手勢怒吼「罷免賴清德」、「司法不公」、「辦藍不辦綠」、「民進黨的走狗」、「太可惡了」、「賴清德下台」。

國民黨發言人楊智伃說，從昨天以來看到執政黨搜索國民黨部，搜索罷綠的年輕人，就只是因為他們意見與民進黨不合，所以大家要在這塊島嶼勇敢發聲，站出來給這些正義青年力量。

江怡臻批評，民進黨因為沒有掌握立法院，所以發起大罷免，國家以後是賴清德的，但不是公民的；很多被約談的國民黨工她都認識，他們冒著生命罷免立委，結果被抓進去，感謝大家聲援，給這些被政治迫害的人一點溫暖。

民眾在向新北地檢署外高舉「司法不公，政治辦案」、「正義青年加油」、「我是台灣人，我反綠」等標語抗議。（記者陳奕劭攝）

新北市國民黨團發起「新北市戰到底，聲援正義青年」，國民黨籍新北市議員（左起）陳偉杰、林國春、江怡臻、呂家愷到場聲援。（記者陳奕劭攝）

不滿檢調辦案，民眾比倒讚手勢怒吼「罷免賴清德」。（記者陳奕劭攝）

網紅「四叉貓」在新北檢外面直播。 （記者陳奕劭攝）

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