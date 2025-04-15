4/15 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落新北

4月15日開獎的第114000093期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

2025/04/15 22:18

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕4月15日開獎的第114000093期今彩539頭獎開出1注，由新北市五股區凌雲路1段98號「恆惠中彩券行」開出。第114000044期大樂透頭獎摃龜。

第114000044期大樂透中獎號碼「18、28、37、41、43、46，特別號：11」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共30注中獎，每注可得6萬7850元；肆獎共64注中獎，每注可得2萬446元；伍獎共1446注中獎，每注可得2000元；陸獎共2026注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬1851注中獎，每注可得400元；普獎共2萬7197注中獎，每注可得400元。

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第114000044期49樂合彩中獎號碼為「18、28、37、41、43、46」。四合共6注中獎，每注可得20萬元；三合共94注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2506注中獎，每注可得1250元。

第114000093期今彩539中獎號碼為「02、03、16、27、39」。頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共217注中獎，每注可得2萬元；參獎共7013注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬5896注中獎，每注可得50元。

第114000093期39樂合彩中獎號碼為「02、03、16、27、39」。四合3注中獎，可得21萬2500元；三合共265注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1234注中獎，每注可得1125元。

第114000093期3星彩中獎號碼為「247」。壹獎共146注中獎，每注可得5000元。

第114000093期4星彩中獎號碼為「3450」。壹獎共7注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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