利用夜市人潮掩護 車手超商ATM領走14萬元

郭嫌（左）前往超商ATM領錢。（記者王冠仁翻攝）

2022/09/04 13:15

〔記者王冠仁／台北報導〕41歲郭姓男子平時經濟狀況不佳、四處打零工，某次他工作時友人聲稱有機會「賺外快」，他因此被詐騙集團吸收成為提款車手。他7月底時跑到台北市廣州街夜市內一處超商，用ATM提領14萬元，他為了躲避警方追查，還刻意以步行、繞路方式前往；但警方擴大調閱監視器畫面掌握他身分與行蹤，上月底趁他再次出現在廣州街夜市時上前逮人。

警方調查，有一名車手在7月底時跑到台北市廣州街一處超商，在超商內ATM連續提領7次、每次領走2萬元，共領走14萬元款項。警方事後接獲報案，發現該名車手領錢的帳戶已被列為警示帳戶，為了查出車手身分，警方擴大調閱超商周邊監視器畫面，發現該名車手相當狡詐，犯案當天還故意繞遠路、步行，利用夜市人潮當掩護。

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不過，警方抽絲剝繭、追查車手前往超商的來去動向，最後發現車手故意將機車停放在不遠處；警方根據車籍資料，查出車手就是郭姓男子。

警方發現郭經常在廣州街周邊活動，佈線埋伏，警方在上月底趁郭再次現身時逮人。警方最後將郭依詐欺罪嫌、洗錢防制法送辦，同時也溯源追查幕後的詐騙集團與共犯。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方逮捕郭嫌。（記者王冠仁翻攝）

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