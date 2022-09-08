男子假冒台電包商裝假電表 南市逾40人受害遭詐百萬

被害民眾遭假冒台電承包商的男子誆騙裝設電表，付錢後卻遲遲等不到安裝內表，台南市已知已有超過40人受害。（圖由民眾提供）

2022/09/08 13:23

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區最近出現假冒台電承包商的男子，向民眾誆稱裝設第2個電錶可以平均用電度數，節省電費，民眾付款後卻遲遲等不到安裝內表，已知有11人受騙，總計遭詐騙金額達上百萬元。

永康警分局大橋派出所5日接獲李姓婦人報案指出，有一名自稱台電承包商的中年男子，向她表示可以協助裝設住家電錶以節省電費，並在入屋檢視電路配線狀況後，報價電錶裝設費用為2萬2000元，且需先行繳費，婦人不疑有他，當場先交付訂金5000元，翌日男子依約拉管線並裝設電錶外殼後，再付尾款1萬7000元，男子隨後誆稱內錶要等台電核准後才能安裝，但婦人等了2至3個禮拜，仍未見男子來安裝內錶，男子留下的聯絡電話也無法接通，詢問附近鄰居後才發現，有多人遭到相同手法詐騙。

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永康警分局組成專案小組啟動全面調查後，初估在永康地區就有11名被害人，迄今已有5人報案。

專案小組經連日追查後，發現54歲陳姓男子涉有重嫌，在台南市安南區陳嫌住處將他拘捕到案，發現陳嫌從5月初到7月底犯案期間，除了永康區以外，其他地區也有受害者，全市被害人超過40人，被騙金額從1萬5千元至2萬5千元不等，不法所得超過百萬元，目前持續清查中。

警方昨天將陳嫌依詐欺罪移送台南地檢署偵辦，後續將再清查其他被害人擴大查辦，也呼籲民眾若有遇到此類情形，請先向負責單位確認，若已受騙，也請儘速向轄區派出所報案。

專案小組向台電公司了解，用戶申請電錶需先透過持有執照的水電行向台電公司申請，核准過後才由台電公司掛錶，一般費用為5500元左右，且只要經過申請，都會留下相關紀錄，如果民眾有任何疑問，都可以撥打台電公司客服電話1911洽詢。

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