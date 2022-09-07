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    女網友設「股市飆股」群組邀投資 男險被騙50萬

    台中林姓男子抱著50萬現金到郵局要匯款，幸好行員和員警聯手勸說及時阻詐。（記者陳建志翻攝）

    台中林姓男子抱著50萬現金到郵局要匯款，幸好行員和員警聯手勸說及時阻詐。（記者陳建志翻攝）

    2022/09/07 22:15

    〔記者陳建志／台中報導〕台中一名40多歲林姓男子，日前在網路認識自稱安妮的女子，兩人頻繁互動後，女網友表示對股票有研究，並自創「股市飆股」群組，透過「報明牌、高獲利」吸引林男投資，林男不疑有他，向友人借了新台幣50萬元，並到郵局欲轉帳到女子提供的帳戶，女行員察覺有異通報警方，員警到場後一聽就知道是詐騙，還查出欲匯款帳戶已成警示帳戶，林男才恍然大悟相信遇上詐騙。

    太平分局太平派出所警員蔡育偉日前上午10點多接獲轄內太平郵局行員報案，表示有民眾要將50萬元匯入不明帳號，疑似是遭到詐騙，請求警方到場協助。員警到場後發現林姓男子帶著一整疊50萬元的現金到郵局想要臨櫃匯款，林男表示近日在網路認識一名自稱安妮的女網友，兩人無所不聊，近期開始談論到投資理財的話題，安妮展現專業的投資理念，透露最近透過技術線型及籌碼分析有不錯獲利，並自創了「股市飆股」群組，希望幫助更多人一起賺大錢，鼓吹林男一起投資獲利。

    林男心想賺錢的機會來了，趕緊四處籌錢，向友人借了50萬元，並依指示到郵局要匯入指定帳號，員警一聽就知道是詐騙，耐心跟他解釋這是詐騙的手法，清查後並發現指定匯款的帳戶，已經被列為警示帳戶，終於讓林男相信碰到詐騙集團，感謝郵局行員和員警的即時協助，否則借來的50萬元就要打水漂了。

    太平分局分局長葉志誠表示，網路交友宜謹慎，投資應透過合法管道，如有標榜高額獲利、穩賺不賠字眼應避免投資，避免遭詐騙而導致財產損失。如有相關疑問可撥打110或165反詐騙專線即時查證。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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