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    要匯款「將來銀行」？ 警一句話點醒老翁

    東勢分局長陳松寅（左二）頒獎感謝東勢區農會匯款部主管。（記者歐素美翻攝）

    東勢分局長陳松寅（左二）頒獎感謝東勢區農會匯款部主管。（記者歐素美翻攝）

    2022/09/07 22:50

    〔記者歐素美／台中報導〕69歲劉男聽信網路投資股票的諮詢專家，要將款項匯往「將來銀行」，東勢區農會行員機警，發覺有異報警處理，東勢分局東勢派出所員警到場，一聽就是詐騙手法，提醒民眾若是「將來銀行」可獲利，獲為將錢匯往其他人帳號？劉男當場醒悟，其可能是遭遇詐騙，對於警方及農會櫃員協助，保住其辛苦錢，表達萬分感謝。

    東勢派出所日前接獲東勢區農會匯款部主管通報，有民眾疑似遭詐欺。員警詹昀書立即到場關懷了解，69歲劉男向警方表示，在網路認識投資股票的諮詢專家，專家告訴他把錢匯往「將來銀行」，由專家操作投資，一定會賺取高額獲利。

    員警一聽便知道是詐欺手法，苦勸劉男投資要找登記有案且正當的管道，「將來銀行」是否有登記？若是署名「將來銀行」，為何錢是匯入某人的帳號？而且股市有起有落，怎麼會穩不賠？經員警提出種種不合理的疑點，劉男當場醒悟，其可能是遭遇詐騙，才停止匯款。

    東勢分局長陳松寅隨即到東勢區農會向匯款部主管致意。陳松寅表示，詐欺集團利用民眾想獲利的心態，用不正手段詐欺，導致民眾血本無歸。提醒民眾投資應透過合法管道賺取合理利潤，若是主打「高獲利」、「零風險」等廣告，切勿輕信，強調阻詐已經是全民運動，警民多關心提問保住民眾血汗錢，同時遏止詐欺不正歪風。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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