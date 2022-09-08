老翁誤信欠費詐騙領款準備支付 「雞婆警」及時阻詐還協助把錢存回去

警方帶著魏翁返回郵局，將款項存回。（記者吳昇儒翻攝）

2022/09/08 10:46

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市一名魏姓老翁昨日上午接獲詐騙電話後，對方謊稱他在醫院有一筆4萬元的費用未繳清，若未繳款，將會進行帳戶監管。魏翁情急之下，到郵局領了10萬元，準備拿給詐騙集團成員。返家途中，警員見魏翁神色慌張，便向前詢問，得知老翁狀況，馬上跟他提醒是遇上詐騙電話，並帶著他回郵局將款項存回，保住他的血汗錢。

70多歲的魏老先生案發時接到詐騙電話後，誤信對方所稱有積欠醫院款項，就依照指示到郵局提出10萬元款項，碰巧遇上在路口執勤的福隆派出所警員蕭盛元，蕭員見老翁慌張模樣，「雞婆」多問了幾句。所幸魏翁據實以告，才讓詐騙集團沒辦法得手。

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蕭員擔心老翁會遇上二次詐騙，身上的錢沒有存回郵局，很容易會再次被騙走，直接帶他回到郵局，將款項存回，並提醒他詐騙案件很多，萬一又有類似狀況，記得通報110或撥打165詢問。

瑞芳警分局長謝龍富表示，同仁機警順利守護住民眾的血汗，將尋適當時機公開表揚，同時也呼籲民眾接獲可疑來電時，可撥打165反詐騙專線或是110專線詢問，以免畢生心血遭詐騙集團騙走。

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