11/15 大樂透、今彩539頭獎雙雙摃龜！

11月15日開獎的第113000275期今彩539和第113000105期大樂透頭獎雙雙摃龜。（台彩提供、資料照；本報合成）

2024/11/16 05:50

首次上稿 11-15 22:18

更新時間 11-16 05:50

〔即時新聞／綜合報導〕11月15日開獎的第113000275期今彩539和第113000105期大樂透頭獎雙雙摃龜。

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第113000105期大樂透中獎號碼「24、25、30、36、41、43。特別號：「21」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎、肆獎也都摃龜；伍獎共1446注中獎，每注可得2000元；陸獎共1916注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬1312注中獎，每注可得400元；普獎共2萬7750注中獎，每注可得400元。

第113000105期49樂合彩中獎號碼為「24、25、30、36、41、43」，四合1注中獎，可得20萬元；三合共78注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2228注中獎，每注可得1250元。

第113000275期今彩539中獎號碼為「02、18、27、29、39」，頭獎摃龜，貳獎共174注中獎，每注可得2萬元；參獎共6467注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2759注中獎，每注可得50元。

第113000275期39樂合彩中獎號碼為「02、18、27、29、39」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共227注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1580注中獎，每注可得1125元。

第113000275期3星彩中獎號碼為「898」，壹獎共83注中獎，每注可得5000元。

第113000275期4星彩中獎號碼為「4886」，壹獎共7注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

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