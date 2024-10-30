10/30 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落雲林

今晚（10月30日）開獎的第113000261期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供、資料照；本報合成）

2024/10/30 22:12

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月30日）開獎的第113000261期今彩539頭獎開出1注，由雲林縣斗六市信義里中正路32號1樓「壹柒捌彩券行」開出，每注可得800萬元。

第113000261期今彩539中獎號碼為「10、11、17、24、33」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共302注中獎，每注可得2萬元；參獎共9098注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬4421注中獎，每注可得50元。

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第113000261期39樂合彩中獎號碼為「10、11、17、24、33」，四合共11注中獎，每注可得21萬2500元；三合共503注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬6368注中獎，每注可得1125元。

第113000261期3星彩中獎號碼為「283」，壹獎共70注中獎，每注可得5000元。

第113000261期4星彩中獎號碼為「1920」，壹獎共15注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

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