為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    桃園捕蜂隊員殉職 張善政慰問家屬

    市長張善政今向殉職捕蜂隊員家屬致哀慰問。 （桃市府提供）

    市長張善政今向殉職捕蜂隊員家屬致哀慰問。 （桃市府提供）

    2024/11/15 22:38

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市捕蜂捉蛇隊范姓隊員日前在平鎮區執行捕蜂勤務，遭黑尾虎頭蜂群狠螫送醫不治，市長張善政今午前往中壢區中壢殯儀館，於靈堂前向范姓隊員致上悼念，並向家屬表達深切哀悼，致贈慰問金。

    張善政指示桃市府農業局、消防局等相關單位全面檢視及加強所屬隊員的安全設備，並責成衛生局協助洽購引進腎上腺素自動注射筆，讓出勤人員遇緊急狀況時可自救，保護更多第一線執勤人員的安全，市府也將全力提供家屬處理後續撫卹、保險理賠及治喪等協助。

    農業局指出，為保全隊員生命安全，市府全面檢討捕蜂捉蛇相關安全保障措施，除每年定期檢視隊員健康情形，將有過敏反應的隊員調任至內勤或顧問指導職務外，也將持續強化相關訓練，以期降低意外風險，讓所有隊員能平安完成每項任務。

    衛生局指出，現已協助協助農業局洽購腎上腺素注射筆，未來執勤人員若不幸遭有毒昆蟲螫叮咬，可即時於大腿前側以肌肉注射的方式緩解過敏反應，爭取黃金救治時間，衛生局也將錄製注射針使用教學影片，並視需要邀請專家進行教育訓練，讓隊員能熟練掌握急救方式。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播