桃園捕蜂隊員殉職 張善政慰問家屬

市長張善政今向殉職捕蜂隊員家屬致哀慰問。 （桃市府提供）

2024/11/15 22:38

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市捕蜂捉蛇隊范姓隊員日前在平鎮區執行捕蜂勤務，遭黑尾虎頭蜂群狠螫送醫不治，市長張善政今午前往中壢區中壢殯儀館，於靈堂前向范姓隊員致上悼念，並向家屬表達深切哀悼，致贈慰問金。

張善政指示桃市府農業局、消防局等相關單位全面檢視及加強所屬隊員的安全設備，並責成衛生局協助洽購引進腎上腺素自動注射筆，讓出勤人員遇緊急狀況時可自救，保護更多第一線執勤人員的安全，市府也將全力提供家屬處理後續撫卹、保險理賠及治喪等協助。

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農業局指出，為保全隊員生命安全，市府全面檢討捕蜂捉蛇相關安全保障措施，除每年定期檢視隊員健康情形，將有過敏反應的隊員調任至內勤或顧問指導職務外，也將持續強化相關訓練，以期降低意外風險，讓所有隊員能平安完成每項任務。

衛生局指出，現已協助協助農業局洽購腎上腺素注射筆，未來執勤人員若不幸遭有毒昆蟲螫叮咬，可即時於大腿前側以肌肉注射的方式緩解過敏反應，爭取黃金救治時間，衛生局也將錄製注射針使用教學影片，並視需要邀請專家進行教育訓練，讓隊員能熟練掌握急救方式。

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