犯行影片曝光！桃園機捷噁男「彎腰看女底褲」 30萬網友暴動

網友目擊一名男子搭機捷時不斷盯著熟睡女生的腿及底褲看。（擷取自Threads/aliinazx._）

2024/11/15 23:45

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日前有網友搭乘桃園機場捷運時，發現有男子一直在盯著熟睡女乘客的腿，甚至不畏他人目光，特地蹲下狂看女乘客的底褲，讓原PO氣到直接上前將他擋住，氣得直呼「大家拜託請小心這個噁男！」網友還拍下犯案影片，至今累積31萬人瀏覽，近5000人按讚。

網友今天在Threads 發文表示，她搭機捷時發現一名男子不斷在盯著睡著的女乘客的腿，甚至還不懼其他人目光特地蹲下來看，原PO以為男子在找東西，不過發現該男明顯就是在看女生底褲，前前後後看了三、四次，還走到別的車廂又走回來，用不同角度不斷盯著女乘客。原PO也氣到直接上前將他擋住，發文怒轟「大家拜託請小心這個噁男，當下真的很想直接跟他說看夠了嗎，但是我真的沒有膽，很擔心被他攻擊」。

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貼文曝光後，有網友秒認出該名男子是慣犯，「那時跟朋友搭機捷，這個人一直對我們做著一樣的行為，最後是好心的大姐站在我們面前擋住他的眼神」、「我還記得這個男的！暑假時間，我搭捷運橘線時他從丹鳳站上車，一上車一直盯著人家看，人還靠玻璃牆另一邊偷看人家胸部」、「我之前在機捷看到他兩次！他真的很恐怖，會直接站在你面前直直的看著你的胸、腰、腿，而且看很久很久，尤其是腿，他專門看穿短裙短褲的女生！大家真的要小心他」。

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