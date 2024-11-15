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    首頁　>　社會

    網路爆料陸軍某指揮官與人妻婚外情 媒體人未查證報導挨告

    非主流媒禮伍姓社長未查證網路爆料，報導陸軍某單位指揮官與人妻有染，被桃園地檢署依加重誹謗、違反個人資料保護法罪嫌起訴。（記者余瑞仁攝）

    非主流媒禮伍姓社長未查證網路爆料，報導陸軍某單位指揮官與人妻有染，被桃園地檢署依加重誹謗、違反個人資料保護法罪嫌起訴。（記者余瑞仁攝）

    2024/11/15 17:25

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕有網友在臉書粉專、PTT爆料「教召衰仔慘兮兮 教準長官睡人妻」，直指陸軍某指揮部羅姓指揮官與人妻發生婚外情，一家非主流媒體伍姓社長未經查證，指示馬姓記者撰文刊登，更披露廖姓人妻住處及地下停車場等照片，被廖女提告，桃園地檢署偵結，今天將伍男依加重誹謗、違反個人資料保護法等罪嫌起訴。

    檢方起訴指出，41歲伍男為警政時報社長，職掌負責統籌新聞、資金調動、公司營運、決定新聞定稿；伍男於2022年3月21日見網路PTT看板、臉書粉專「靠北長官」，出現「m2251000（akakaze）」帳號分別貼文發表標題：「［問卦］教召衰仔慘兮兮 教準長官睡人妻」文章，見獵心喜。

    然而伍男卻未查證網路爆料內容的真實性，且事件女主角並非公眾人物，私德事項也與公眾利益無關，即指示該社馬姓記者依網路爆料內容撰文，以「獨家熱門話題--最硬教召瘋船有罪淫教主—網曝陸軍某單位指揮官羅XX婚外情」為標題刊登報導，報導內容直指當時陸軍某單位的羅姓指揮官與廖姓人妻發生婚外情，還曝光廖女住所並刊登廖女住處地下停車場等照片。

    案經廖女提告，檢方調查認為，伍男僅以網路爆料內容，未經查證，即指示旗下記者撰發刊登新聞，事件中女主角並非公眾人物，且未經查證的私德行為也與公眾利益無關，更曝光他人住所等個人資訊，偵結依加重誹謗、違反個人資料保護法等罪嫌將伍男起訴；撰寫新聞的馬姓記者獲不起訴處分。

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