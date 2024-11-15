6旬男「裝」年輕潛入教室偷錢 卻因「紅色咖啡罐」被認出

大安分局警方調閱監視器，發現陳嫌始終拿著一罐紅色咖啡，因此鎖定身分，將犯嫌查緝到案，全案依刑法竊盜罪嫌送辦。 （記者鄭景議翻攝）

2024/11/15 17:00

〔記者鄭景議／台北報導〕60歲的陳姓男子，日前變裝扮年輕，想裝成學生模樣混入校園，多次趁著學生離開教室期間潛入教室，竊取學生錢包中的現金，得手近萬元，6學生受害，大安分局警方調閱監視器，發現陳嫌始終拿著一罐紅色咖啡，因此鎖定身分，將犯嫌查緝到案，全案依刑法竊盜罪嫌送辦。

警方調查，陳嫌會趁著學生團康活動之際潛入教室，翻遍教室內背包，見有皮夾便翻動將現金抽出，徒留空蕩蕩皮夾，學生返回教室，見皮夾內現金均不翼而飛，且前後有6位同學發生相同情事，遂分別前來派出所報案。

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警方獲報後，立即展開追查，循線調閱監視器，發現竊賊於行竊前已先行變裝預謀犯案，以白衣牛仔褲，背著雙肩後背包的裝扮潛入校園內，想要偽裝成年輕學生，他針對校內無人教室為犯案目標，竊取多位學生錢包內現金後離去，再混入人多的商場，中途還進出廁所狡猾變裝並多次停留，以規避警方查緝。

經警方擴大調閱多支監視器鏡頭比對，發現竊賊儘管多次變裝，卻一直沒有把手中的紅色罐裝咖啡丟棄，以此鎖定身分，最後前往陳嫌位於基隆的住家，成功將陳嫌查緝到案。

大安分局呼籲，商家及校園可多加裝監視器，以降低犯罪風險，另民眾應勿將隨身物品任意放置，實為保護所屬財物之最佳方式，千萬不可貪圖方便而將財物離身，不僅增加物品遺失風險，抑讓竊嫌有機可乘。對於犯罪行為切勿以身試法，警方必定查辦到底，決不寬貸。

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