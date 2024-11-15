涉詐681萬助理費被起訴 新北議員林銘仁300萬交保

新北市議員林銘仁。（資料照）

2024/11/15 18:55

〔記者王定傳／台北報導〕五連霸的民進黨新北市議員林銘仁，16年來涉詐領、挪用助理費共達681萬餘元，新北地檢署將林銘仁聲押禁見獲准，昨依貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物等罪，起訴林銘仁、楊姓女助理、林男胞姊與林男的江姓妻舅共4人；全案移審後，新北地院今裁定林銘仁300萬元交保，並限制住居及出境出海8個月。

合議庭認為，林銘仁坦承使公務員登載不實罪，否認貪污，但依卷內事證，足認他涉嫌重大，考量他所犯為重罪，有逃亡、串證之虞，有羈押原因，但因本案已偵結，相關證人經檢察官訊問完畢，尚可透過羈押以外的手段加以拘束，無羈押必要，故命林銘仁300萬元交保，並限制住居及出境出海8月，以及禁止與同案被告及證人進行聯繫或接觸，如有違反，得再執行羈押。

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檢方調查，林銘仁自2006年3月1日起擔任新北市議員，身為其助理的楊女，負責綜理申報助理費用及帳務等業務；兩人明知公費助理費不屬於議員薪資、也不是議員個人實質補貼，竟利用親友詐領助理費，高達681萬餘元。

今年9月間，檢方指揮調查局新北市調查處兵分7路發動搜索，訊後將林銘仁聲押禁見獲准，昨依依利用職務上機會詐取財物、刑法使公務員登載不實文書罪，起訴林銘仁共4人；另請法院審酌楊姓助理已於偵查時自白，努力籌措犯罪所得支付公庫，未來如能繳清犯罪所得，建請從輕量刑並給予緩刑機會。

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