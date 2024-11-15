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    林燕祝爆女警疑遭霸凌流產 南市警：啟動調查如不法將嚴懲

    南市議員林燕祝質疑女警長期受到不友善的待遇，深夜值勤導致流產。南市警察局長林國清表示，已啟動調查，如不法將嚴懲。 （擷取自南市議會網站）

    南市議員林燕祝質疑女警長期受到不友善的待遇，深夜值勤導致流產。南市警察局長林國清表示，已啟動調查，如不法將嚴懲。 （擷取自南市議會網站）

    2024/11/15 16:57

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員林燕祝今天質詢踢爆，南市某分局交通分隊苛刻同仁，員警長期受到不友善待遇，女警懷孕向主管反映想要調整工作勤務沒下文，深夜值勤導致流產，她質疑「這不是霸凌，什麼是霸凌」。南市警察局長林國清表示，已請督察室啟動調查，如涉及不法，將予以嚴懲。

    市議員林燕祝表示，目前任職於某分局交通分隊的女警，今年9月25日，女警的先生就告知單位主管，他太太因為懷孕，欲調整上班工作時間與方式，但當時主管回覆說要再讓他想一下，因為隊上有另一名同事前陣子因公受傷，無法承接車禍案件，分隊人力有點吃緊，一直沒有做處理。10月5日，女警仍然強撐上完晚上7點至隔天早上7點的深夜勤務，直到10月6日，女警因業務過於繁忙身心已經不堪負荷，臨時請病假在家休息，安胎休養期間卻不幸流產，質疑主管過於苛刻，這已涉及職場霸凌。

    林燕祝說，另一名女警則是因為家有未滿1歲的新生兒需要哺乳，向主管請求微調上班勤務時間，不會因此影響分隊的業務運作，主管卻以變相增加承接車禍案件的方式壓榨女警，女警最後請求人事室協助才調至內勤，她要求應重視女警的權益，不要讓類似的憾事再次發生。

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