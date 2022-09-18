逃亡20小時！狡猾陳坤和數度變裝換小黃 還向親友籌措跑路費

陳坤和就逮。（民眾提供）

2022/09/18 20:29

〔記者許國楨／台中報導〕因涉槍砲、毒品等案在台中監獄服刑的受刑人陳坤和，因左腳跟骨折昨（17）日戒護至中國醫藥大學附設醫院就醫，不料手術取出鋼釘後，破壞腳鐐脫逃，檢警方全台追捕，最後在中壢逮到人，而近20小時的狡猾逃亡過程也隨之曝光。

台中地檢署前晚收到台中監獄通報後，責成檢察官林俊杰指揮台中市刑大偵四隊、第二分局偵查隊合組專案小組調查，刑事警察局則是火速將逃犯陳坤和照片登錄在查緝專刊，強調該受刑人犯槍砲等案判刑16年，並且為重刑累犯不得假釋，具暴力傾向，請查緝人員注意執勤安全。

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專案小組查出，陳嫌脫逃時穿著白色病人袍，先利用長約10公分的鐵線破壞開鎖式腳鐐離開中國附醫，穿著病袍逃往醫院旁邊的台中殯儀館竊車後棄車逃逸，接著迅速換上襯衫掩人耳目，混入人群消失無蹤，由於陳沒有行動電話也身無分文，專案小組研判他逃亡期間勢必需要跑路費用，找人接濟，迅速對其親友展開監控準備斷其金援。

另方面，警方也展開調閱監視器的傳統土法鍊鋼雙管齊下，很快勾勒出可能逃亡路線，發現陳昨天自醫院脫逃後，即以步行一段路再攔計程車方式移動，雖然他剛動過手術取出鋼釘，但還是可以行動，只是動作較緩慢，從昨天傍晚至今天下午落網為止，去過苗栗、南投、台中、桃園等地向親友借錢，甚至還從苗栗折返台中，再前往桃園中壢。

期間他總共向至少3名以上親友籌措約10萬元做為逃亡費用，親友雖苦勸他投案仍遭拒，除購買衣物及鞋子變裝5次以上，甚至煞費心機的刻意買帽子遮擋禿頭，也換了6次以上小黃企圖混淆查緝方向，行徑相當狡猾，但在逃亡不到20小時，仍被警方鎖定逮捕。

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