戒護就醫重犯陳坤和脫逃 檢方要查是否有疏漏

台中監獄副典獄長楊戶政說明案情。（記者許國楨攝）

2022/09/18 20:27

〔記者許國楨／台中報導〕台中監獄受刑人陳坤和昨天趁戒護就醫逃出醫院，雖然今天迅速落網，但已引起外界質疑戒護就醫流程有疏漏；中監表示，在該院戒護地點有7處，配置管理員僅7名，若有緊急事故，將產生空檔，即日起已增派人力因應，但就戒護外醫人員是否涉疏縱人犯部分，檢方表示將主動調查，儘速查明所涉行政及刑事責任，依法究責嚴處。

台中監獄表示，目前中監配置在中國醫藥大學附設醫院的管理員有7名，需要戒護的處所分為包括病房區、加護病房區，以及急診室等共三大區塊，而病房有2間（每間四床）在H棟8樓、加護病房有兩處三點，分別在B棟10樓、G棟9樓及12樓，另外急診室因區域大，有區分左右兩邊，總計有7處需要巡視。

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加上受刑人在院內檢查、手術時，都需要人力戒護，人力替補、戒護人犯移動不同區域，或是巡房都可能出現空檔，經查，陳坤和當天上午取出鋼釘後回病房休息，與其他三名受刑人在同一房，另間病房則有兩名也是戒護就醫的受刑人，由兩名管理員各自負責一間進行目視佐以監視器戒護。

但下午突有一名受刑人因醫療需求要急診檢查，其中一名管理員陪同醫療行為就診，才會僅剩一名管理員負責兩間病房的戒護勤務，按規定，巡房頻率為15分鐘至20分鐘一次，而陳嫌就是利用同仁巡房的空檔，破壞腳鐐後脫逃。

而腳鐐何以如此經易被破壞，中監進一步解釋，因受刑人的就醫需求，方便醫院檢查、看診，因此陳配戴的非固定式的「鉚釘式腳鐐」，而是一般的開鎖式腳鐐，陳得以用不明方式取得鐵線後，破壞腳鐐，再趁管理員巡房的空檔，趁機脫逃，將會檢討相關機制。

中監說，案發後第一時間，已因緊急應變作業流程，召集科室主管成立指揮中心，配合檢警抓人，另外也配合法務部政風小組、矯正署政風人員就相關戒護流程、破壞械具、脫逃過程等經過，追究相關人員責任，昨天負責的同仁是否有疏失，造成人犯脫逃，將後續調查，另外是否涉及刑責，則將由台中地檢署調查。

而昨天案發後，已增派2名人力因應，從原本的7人提升為9人，另外後續會檢討相關流程，以減少空窗期；台中地檢署也強調，針對此事件所涉及之受刑人脫逃、公務員有無疏縱人犯等刑責，已分案由檢察官積極調查中，後續將儘速究明事實，依法嚴正處理，以維法治。

陳坤和配戴的非固定式「鉚釘式腳鐐」，而是一般的開鎖式腳鐐（圖右）。（記者許國楨攝）

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