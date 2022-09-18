影片曝光！ 禮儀業貨車鑰匙未拔 遭戒護就醫脫逃重犯偷車超傻眼

陳坤和自醫院脫逃後，隨即到台中殯儀館偷車逃離。（民眾提供）

2022/09/18 13:47

〔記者許國楨／台中報導〕台中監獄受刑人陳坤和，昨趁戒護就醫機會脫逃，隨即逃往醫院附近台中殯儀館，偷了一輛工作貨車逃離，而整個偷車及闖關過程也被監視器全都錄，有禮儀業者說，相關需要布置告別式場公司，為了方便作業及讓同業方便移車，車鑰未拔甚至不熄火都是「殯儀館日常」，沒想到會遇上穿病袍脫逃重犯偷開走，真的是史上頭一遭，令人傻眼。

根據相關監視器畫面顯示，身穿病袍的陳嫌昨自醫院脫逃後跑到一旁的台中殯儀館，見一輛花藝公司的工作貨車鑰匙未拔，自副駕座進入車內後爬到駕駛座，隨即發動車子一度想硬闖衝出停車場，但可能擔心衝斷柵欄的動作太大引起注意，先是倒車到一旁等待時機，趁一輛白色休旅車繳費出場時，迅速加踩油門想利用柵欄還未放下的時間差跟在後方闖關。

請繼續往下閱讀...

但最終因為柵欄放下速度太快，貨車還是撞歪柵欄後才得以駛離逃竄，花藝公司員工表示，同事當下出來時發現車子不見相當傻眼，調閱監視器驚見是穿著病袍的竊賊，還狡猾地「跟車闖柵欄」，晚上才接獲警方說在北區找到車，今日工作時大家還互相提醒「鑰匙要拔」。

而相關禮儀業者則說，包括花藝、棺木或紙紮等需要布置告別式會場的公司，往往為了方便加上殯儀館內的空間有限，常可見車鑰未拔或甚至未熄火的情形，為的就是一旦車子擋道時，其他同業也可以方便幫忙互相移車，久之也形成默契成為「殯儀館日常」，沒想到遇上普龍共竊賊，且竟還是自醫院脫逃的重犯偷車闖關，真的是史上頭一遭。

工作貨車的車鑰未拔。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法