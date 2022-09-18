暴力犯戒護就醫 竟開腳鐐跑了

陳坤和在逃脫時，另犯毀損罪與竊盜罪，中檢已發佈通緝，並追究台中監獄人員是否疏縱人犯。（記者張瑞楨翻攝）

2022/09/18 05:30

左腳跟骨折赴醫院取出鋼釘 中監傳逃獄 刑事局發佈要案查緝

〔記者張瑞楨／台中報導〕台南明德外役監服刑的受刑人林信吾，上月逃亡期間犯下殺害兩名警察的駭人刑案，事隔二十多天，昨又發生受刑人逃逸案！警政署刑事警察局發佈緊急通報，犯下槍砲等罪被判刑十六年的台中監獄要犯受刑人陳坤和（四十五歲），昨天傍晚由監獄人員戒護到醫院實施骨折手術後，竟打開腳鐐脫逃，台中市警局全力追緝中；警方通報特別提醒，陳坤和有暴力傾向，請查緝人員注意執勤的安全。

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「重要緊急查緝專案」通報指出，陳男是左腳的腳跟骨折，昨天由台中監獄人員戒護，到中國醫藥大學附設醫院手術取出鋼釘，卻在手術後不久、約昨天傍晚五時許，打開腳鍊逃亡。通報指出，陳坤和犯槍砲等案判刑十六年，並且為重刑累犯不得假釋，具暴力傾向；請查緝人員注意執勤安全。

台中市警局二分局指出，接獲刑事警察局通報後，已調閱監視器追緝，並通報員警注意安全；至於他是如何逃脫的，戒護的監獄人員有無鬆懈或瀆職？台中監獄昨天尚無回應，負責發言的副典獄長與秘書未接電話、也未讀訊息。

法院判決書顯示，陳坤和有多項前科，除犯槍砲案外，還有觸犯毒品危害防制條例等罪。

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