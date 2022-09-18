脫逃重犯超狡猾！10公分鐵線開腳鐐 偷車變裝竄逃中

陳竊車時還穿著病人袍。（記者許國楨翻攝）

2022/09/18 11:08

〔記者許國楨／台中報導〕台中監獄重案受刑人陳坤和，昨驚傳趁戒護就醫機會自醫院脫逃，初步查出使用來源不明，長約10公分的鐵線打開腳鐐後，跑到醫院附近的殯儀館偷車逃逸，期間更迅速從脫逃時穿的病人袍，變裝換成襯衫後逃竄，顯示除被刑事局認證凶狠又暴力，狡猾行徑也不排除是預謀，目前檢警仍全力追緝中。

據了解，45歲陳坤和是南投埔里人，因涉犯毒品、槍砲及加重竊盜等案判刑16年，並於今年3月入獄，入獄前曾因左後腳跟骨折接受手術，經培德醫院評估其醫療需求，本月16日在戒護下前往中國醫藥大學附設醫院拔除鋼釘，並於17日上午完成手術、返回病房休息。

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不料當天傍晚5時44分，監所管理員發現陳已不在病房，趕緊通報，經調閱監視器發現，稍早5時20分許，陳就趁監所管理員巡房空檔，疑利用不明方式取得長約10公分鐵線，破壞腳鐐後逃離病房，接著在35分離開中國醫藥大學附設醫院，逃往旁邊的台中殯儀館，期間偷竊工作貨車猛力衝撞停車場柵欄，遇到巡邏警車後，棄車逃逸。

脫逃案發生後，除檢方迅速將陳發布通緝外，刑事警察局也火速將陳坤和照片登錄在查緝專刊，強調該受刑人犯槍砲等案判刑16年，並且為重刑累犯不得假釋，具暴力傾向，請查緝人員注意執勤安全，據了解，陳脫逃時穿著白色病人袍，離開醫院偷車後，又迅速變裝換成襯衫掩人耳目。

而他一度在市區徒步亂繞，後又改搭其他交通工具移動，企圖混淆追緝，行徑相當狡猾，不排除早有預謀，且有跡象顯示，陳已逃往外縣市，檢方目前已指揮檢方成立專案小組，全力追緝中。

重刑犯陳坤和。（記者許國楨翻攝）

陳逃竄時已變裝。（記者許國楨翻攝）

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