為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中監戒護就醫重犯陳坤和竊車脫逃 警找到贓車以為一般竊案

    脫逃重刑犯陳坤和。（記者許國楨翻攝）

    脫逃重刑犯陳坤和。（記者許國楨翻攝）

    2022/09/18 13:11

    〔記者許國楨／台中報導〕台中監獄受刑人陳坤和，昨利用戒護就醫機會脫逃，還跑到附近台中殯儀館內偷了一輛工作貨車後逃逸，警方接獲車主報案發動攔截圍捕，當晚尋獲贓車時一度以為是一般竊案，隨後在約2小時後根據通報，才驚覺竊贓竟是脫逃重犯，但當下人已逃逸無蹤。

    據了解，陳坤和涉嫌槍砲、毒品及加重竊盜等案遭判刑16年確定，入監前左腳跟有開刀打鋼釘，入監後經培德醫院評估至中國醫藥大學附設醫院戒護就醫取出鋼釘，昨天上午10時許，陳手術後回病房休息，下午5點多監所管理員發現陳已不在病房，趕緊通報中監。

    據查，陳疑似取得來源不明的10公分鐵線，破壞腳鐐後穿著病人袍離開醫院，接著逃往附近的台中殯儀館內，見一輛工作貨車未熄火，隨即進入車內駕駛座趨車逃離，警方約在6時許接獲車主報案，立即通報線上警網展開攔截圍捕，一直到晚間7時40分左右，在北區梅亭街發現該報竊贓車。

    但當時竊贓已棄車逃逸，加上中監尚未通報陳坤和脫逃，警方一度以為是一般汽車竊案，仍按流程採集車上可疑指紋進行比對，隨後在約2小時後接獲通報，才得知竊贓竟是脫逃重犯，但當下人早已逃逸無蹤，目前正持續調閱過濾相關監視器，追查並釐清可能搭乘交通工具及逃逸路線。

    台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝表示，昨晚8時5分收到台中監獄通報後，立即由檢察官審視相關事證認該受刑人確已逃匿，已連夜於晚間9時52分許發布通緝，刻由全國警察機關依法追緝中；檢察長郭永發也責令成立專案小組，除將儘速查明事發經過，釐清相關人員責任外，並由檢察官指揮台中市警局等司法警察機關全力緝捕，並就其所涉脫逃等罪嫌依法嚴辦，以維護國人安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    脫逃重犯超狡猾！10公分鐵線開腳鐐 偷車變裝竄逃中
    2022/09/18 11:08

    脫逃重犯超狡猾！10公分鐵線開腳鐐 偷車變裝竄逃中
    穿病人服偷貨車 中監暴力要犯陳坤和脫逃畫面曝光
    2022/09/18 05:52

    穿病人服偷貨車 中監暴力要犯陳坤和脫逃畫面曝光

    林俊傑代言 RO仙境傳說續作上市
    暴力犯戒護就醫 竟開腳鐐跑了
    2022/09/18 05:30

    暴力犯戒護就醫 竟開腳鐐跑了
    中監暴力要犯陳坤和開刀脫逃 中檢漏夜偵辦疏縱罪責
    2022/09/17 23:41

    中監暴力要犯陳坤和開刀脫逃 中檢漏夜偵辦疏縱罪責

    大通膨時代 首購自住客在意的是⋯⋯
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播