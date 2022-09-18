中監戒護就醫重犯陳坤和竊車脫逃 警找到贓車以為一般竊案

脫逃重刑犯陳坤和。（記者許國楨翻攝）

2022/09/18 13:11

〔記者許國楨／台中報導〕台中監獄受刑人陳坤和，昨利用戒護就醫機會脫逃，還跑到附近台中殯儀館內偷了一輛工作貨車後逃逸，警方接獲車主報案發動攔截圍捕，當晚尋獲贓車時一度以為是一般竊案，隨後在約2小時後根據通報，才驚覺竊贓竟是脫逃重犯，但當下人已逃逸無蹤。

據了解，陳坤和涉嫌槍砲、毒品及加重竊盜等案遭判刑16年確定，入監前左腳跟有開刀打鋼釘，入監後經培德醫院評估至中國醫藥大學附設醫院戒護就醫取出鋼釘，昨天上午10時許，陳手術後回病房休息，下午5點多監所管理員發現陳已不在病房，趕緊通報中監。

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據查，陳疑似取得來源不明的10公分鐵線，破壞腳鐐後穿著病人袍離開醫院，接著逃往附近的台中殯儀館內，見一輛工作貨車未熄火，隨即進入車內駕駛座趨車逃離，警方約在6時許接獲車主報案，立即通報線上警網展開攔截圍捕，一直到晚間7時40分左右，在北區梅亭街發現該報竊贓車。

但當時竊贓已棄車逃逸，加上中監尚未通報陳坤和脫逃，警方一度以為是一般汽車竊案，仍按流程採集車上可疑指紋進行比對，隨後在約2小時後接獲通報，才得知竊贓竟是脫逃重犯，但當下人早已逃逸無蹤，目前正持續調閱過濾相關監視器，追查並釐清可能搭乘交通工具及逃逸路線。

台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝表示，昨晚8時5分收到台中監獄通報後，立即由檢察官審視相關事證認該受刑人確已逃匿，已連夜於晚間9時52分許發布通緝，刻由全國警察機關依法追緝中；檢察長郭永發也責令成立專案小組，除將儘速查明事發經過，釐清相關人員責任外，並由檢察官指揮台中市警局等司法警察機關全力緝捕，並就其所涉脫逃等罪嫌依法嚴辦，以維護國人安全。

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