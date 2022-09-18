中監逃犯陳坤和逃亡被警圍捕 自殘送醫還想逃

台中監獄逃犯陳坤和在桃園市中壢區中山東路一段落網，因持銳器自殘被戒護送醫。（記者李容萍翻攝）

2022/09/18 16:13

〔記者李容萍／桃園報導〕台中監獄脫逃受刑人陳坤和（45歲），昨（17）日傍晚自醫院戒護開刀後脫逃，檢警發動全力緝捕，台中市警察局刑警大隊今（18）日下午1點45分會同桃園市警察局中壢警分局偵查隊在中壢區中山東路一段合力將他逮捕到案。過程中，陳男持摺疊刀和剪刀抵抗，並自殘刺中頸部、胸部，經強勢警力壓制將他壓制逮捕，陳男因血流不止、受傷嚴重，已戒護送醫急救。

據了解，台中市刑大員警昨晚掌握陳男搭計程車在桃園市中壢區前站下車的行蹤，經會同在地中壢警分局雙方合作於今日下午在中壢區中山東路發現陳男上了1輛計程車，1點45分許計程車途經中山東路一段時，員警見狀立即上前攔車，並對空鳴了1槍喝斥陳男立即下車，陳男下車原本拔腿要逃，因現場約有50名警力自知跑不掉，便拿出預藏的剪刀與摺疊刀自殘，現場血流不止，現場警方見狀立即蜂擁而上，並將陳男壓制在後戒護送醫急救。

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據了解，陳男在送往中壢天晟醫院急救，在準備進行手術過程中，一度又拔管試圖想逃跑，經戒護員警壓制後，才乖乖配合動手術。

逃犯陳坤和是南投人，涉嫌槍砲、毒品案遭判刑16年確定，今年3月22日入台中監獄服刑，入監前左腳跟有開刀，開刀出有打鋼釘，入監後中監因陳的醫療需求，經培德醫院評估後，轉診往中國醫藥大學附設醫院回診，取出鋼釘，昨日上午10點許，陳手術完後，回病房休息，下午5點44分，監所管理員發現，陳已不在病房，趕緊通報警方協助緝捕。

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台中監獄逃犯陳坤和在桃園市中壢區中山東路一段落網，圖左為他落網時搭的計程車。（記者李容萍翻攝）

台中監獄逃犯陳坤和以隨身攜帶的利器自殘。（記者李容萍翻攝）

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