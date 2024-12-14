尹錫悅民調創新低！今彈劾案二次表決 韓媒：很可能過關

南韓在野黨針對總統尹錫悅發起彈劾總統案，今日將進行第二次表決。（資料照，法新社）

2024/12/14 08:41

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅日前突然宣布緊急戒嚴，引發外界砲轟，在野黨也為此發起彈劾總統案，雖然在執政黨「國民力量」杯葛下未能過關，不過今日將進行第二次表決，韓媒消息指出，目前已有7名執政黨議員公開表明將投贊成票，加上可能有其他未公開表明贊成的執政黨議員，彈劾案有很大機會通過，若成真尹錫悅將立刻被停職，並由國務總理韓悳洙代理總統職務。

尹錫悅於本月3日突然宣布緊急戒嚴引爆外界反彈，南韓國會7日雖就總統彈劾案進行表決，卻因未能達到出席門檻而無法通過。尹錫悅12日卻還聲稱將「奮戰到底」，引發最大在野黨「共同民主」黨魁李在明質疑根本是在向人民「宣戰」，蓋洛普10日至12日針對南韓1002名成年選民所做的民調也顯示，尹錫悅施政好評率為再下跌至11%，為其執政以來的最低紀錄；差評率85%也創下新高。

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《韓聯社》報導指出，今日下午南韓國會將召開全體會議，針對彈劾案進行第2次表決，據指第二次彈劾案由共同民主黨、祖國革新黨、改革新黨、進步黨、基本所得黨、社會民主黨六大在野黨所屬190名議員及1名無黨派議員共191人參與發起，預計將在當地時間今日下午4點（台灣時間下午3點）進行。

報導指出，彈劾案須由國會過半數在籍議員參與發起、且有3分之2以上在籍議員（200人）投贊成票才能過關。由於目前非執政黨議席只有192席，彈劾案只有在「至少8名執政黨投出贊成票」的情況下才能通過。

報導提到，國民力量在首次彈劾案表決中決定反對彈劾，並集體缺席表決導致彈劾案流產，但此次黨內氛圍有所變化。截至目前包括在第一次表決中投出贊成票的安哲秀、金睿智在內，共有7名執政黨議員已公開表明將投贊成票的立場。另外根據觀測，也可能有部分未公開表明贊成彈劾的執政黨議員，因此預估黨內贊成票有可能已超過8票。報導稱「表決獲通過的可能性較大」。

報導指出，若彈劾案獲得國會通過，尹錫悅將隨即被停職，總統職務將由國務總理韓悳洙代理，憲法法院將對彈劾案進行審理。依相關規定，彈劾案審理期間不得超過180天。

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