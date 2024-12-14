智利規模6.4強震！持續45秒 全國一半地區感受明顯搖晃

南美洲國家智利於當地時間13日晚間發生規模6.4地震，當局也指出，搖晃持續約45秒，全國16區中有8區都能感受到明顯搖晃。（圖擷自USGS）

2024/12/14 08:59

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南美洲國家智利於當地時間13日晚間發生規模6.4地震，當局指出，搖晃持續約45秒，全國16區中有8區都能感受到明顯搖晃，且之後可能會出現餘震。

根據美國地質調查局（USGS）指出，智利於當地時間13日晚間8點38分左右（台灣時間今上午7點38分）發生規模6.4地震，震央位於智利中部馬烏萊大區（Maule）的莫利納（Molina）以東45公里處，震源深度110公里。

請繼續往下閱讀...

智利國家防災與應急響應局（SENAPRED，Chilean National Disaster Prevention and Response Service）指出，全國16區中有8區都能感受到明顯搖晃，不過目前並未發布海嘯警報。SENAPRED馬烏萊大區分局長貝納雷斯（Carlos Bernales）表示，「地震持續了45秒，相當長，並伴隨著不少噪音。」所幸並未造成人員傷亡。但他也提醒可能會再出現餘震。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法