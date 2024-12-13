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    苦存3年錢去旅行！夫妻衝機場「這原因」不能登機 還慘變航班人球

    加拿大夫妻存了3年錢要去古巴玩，卻航空公司超賣航班無法登機。示意圖。（路透）

    加拿大夫妻存了3年錢要去古巴玩，卻航空公司超賣航班無法登機。示意圖。（路透）

    2024/12/13 21:49

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕加拿大一對夫妻存了3年錢要去古巴旅遊，去年衝到機場才發加拿大航空超賣機位，無法登機，也未提供補救辦法，變成人球轉來轉去好幾天；法院判決加航賠償1萬美元（約新台幣32萬元）。

    加拿大廣播公司》報導，夫妻倆為了去古巴度假，花了3年存錢，向公司請假和安排保母照顧孩子。當他們抵達多倫多，準備搭加拿大航空的飛機，赫然發現機位超賣，無法登機。航空公司告知，若自願放棄座位，可獲得賠償，安排稍晚的美國航空航班，仍可抵達古巴。

    他們接受提議，但數小時後發現仍無法搭機，也未被告知原因。隨後幾天，他們被轉送到蒙特利爾，原以為那裡會有替代航班，又被送回多倫多，再轉往埃德蒙頓，仍無法飛往古巴。最終，他們選擇買了前往坎昆的機票，試圖挽回旅行，但也因此失去了更多假期時間和收入。

    夫妻倆怒告加拿大航空，法院判決航空公司需賠償1萬美元，同時指出這對夫婦遭到了「可恥的待遇」。法官麥克勞德 （Katherine L. McLeod）說，加拿大航空多次違反航空乘客保護條例，未能與越洋航空或美國航空協調提供其他航班。而原告之一索斯威克（Tosh Southwick）12日在臉書社團「航空乘客權利」發文慶祝這場勝利，希望這個案件能成為其他人追訴的參考。

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