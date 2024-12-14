鳥擊搞飛機影片曝！引擎起火爆炸 乘客嚇爆：以為要死了

班機升空時慘遇魚擊，捲入引擎起火劇烈傾斜。示意圖。（路透）

2024/12/14 05:55

首次上稿 12-13 23:24

更新時間 12-14 05:55

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國12日發生驚險的客機「鳥擊」事故，班機升空時，有隻鳥捲入引擎，造成起火爆炸，飛機嚴重傾斜，好在後來順利緊急迫降在甘迺迪國際機場（Kennedy），沒有造成人員傷亡。不少乘客透露，當時看到起火畫面時，「以為自己要死了」。

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根據《紐約郵報》（NEW YORK POST）報導，遭遇鳥擊的是架A321空中巴士航班，預計晚間7點20分從拉瓜迪亞機場（LaGuardia）起飛，飛不到2小時後就降落在夏洛特道格拉斯國際機場，沒想到飛機才剛升空不久，就迫降甘迺迪機場。紐澤西港務局說，班機飛行途中有隻鳥捲入引擎，推進器完全失效。

港務局透露，飛機靠著剩下的一具引擎飛行，所幸安全降落甘迺迪機場，沒有造成任何人員傷亡。《紐約郵報》採訪到不少乘客，他們都說看到了火光，甚至聽到爆炸聲，「我真的很害怕，我以為我要死了！當時有幾次小爆炸，然後就冒出火光」、「我坐在機翼旁邊，親眼目睹了一切，我看到天空中有兩道火光，持續了30秒鐘我真的以為自己要死了，我不停地祈禱」。

Getting video tonight of a bird strike on an American Airlines flight from LaGuardia ➡️ Charlotte Douglas. AA says plane landed safely at JFK, where maintenance will inspect. The 190 passengers & 6 crew members on board are uninjured. Passengers will depart again tomorrow AM. pic.twitter.com/0o5yMKpcad — Vanessa Ruffes （@VanessaRuffes） December 13, 2024

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