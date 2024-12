鳥擊搞飛機影片曝！引擎起火爆炸 乘客嚇爆：以為要死了

2024/12/14 05:55

首次上稿 12-13 23:24

更新時間 12-14 05:55

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國12日發生驚險的客機「鳥擊」事故,班機升空時,有隻鳥捲入引擎,造成起火爆炸,飛機嚴重傾斜,好在後來順利緊急迫降在甘迺迪國際機場(Kennedy),沒有造成人員傷亡。不少乘客透露,當時看到起火畫面時,「以為自己要死了」。

根據《紐約郵報》(NEW YORK POST)報導,遭遇鳥擊的是架A321空中巴士航班,預計晚間7點20分從拉瓜迪亞機場(LaGuardia)起飛,飛不到2小時後就降落在夏洛特道格拉斯國際機場,沒想到飛機才剛升空不久,就迫降甘迺迪機場。紐澤西港務局說,班機飛行途中有隻鳥捲入引擎,推進器完全失效。

港務局透露,飛機靠著剩下的一具引擎飛行,所幸安全降落甘迺迪機場,沒有造成任何人員傷亡。《紐約郵報》採訪到不少乘客,他們都說看到了火光,甚至聽到爆炸聲,「我真的很害怕,我以為我要死了!當時有幾次小爆炸,然後就冒出火光」、「我坐在機翼旁邊,親眼目睹了一切,我看到天空中有兩道火光,持續了30秒鐘我真的以為自己要死了,我不停地祈禱」。

Getting video tonight of a bird strike on an American Airlines flight from LaGuardia ➡️ Charlotte Douglas. AA says plane landed safely at JFK, where maintenance will inspect. The 190 passengers & 6 crew members on board are uninjured. Passengers will depart again tomorrow AM. pic.twitter.com/0o5yMKpcad