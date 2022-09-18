戒護就醫重犯脫逃 法務部：派人赴中監調查究責

台中監獄受刑人陳坤和已落網。（民眾提供）

2022/09/18 18:13

〔記者王定傳／新北報導〕台中監獄受刑人陳坤和昨（17）日趁戒護就醫脫逃，因具暴力傾向危險性，檢方晚間立即發布通緝，今天下午陳男已在桃園中壢落網；法務部表示本案發生後，立即做出「迅速釐清事實」、「專案全力緝捕」、「公布通緝資訊」及「依法嚴處究責」4項應處作為，將派人前往台中監獄，就戒護外醫人員所涉疏縱人犯部分，主動進行調查，將儘速查明其等所涉行政及刑事責任，依法究責嚴處。

法務部昨傍晚獲報陳坤和戒護住院脫逃事件後，立即做出「迅速釐清事實」、「專案全力緝捕」、「公布通緝資訊」及「依法嚴處究責」4項應處作為。

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法務部表示，針對「迅速釐清事實」部分，法務部責令矯正署及台中監獄就戒護流程、破壞械具、脫逃過程、通報檢警等經過，儘速釐清查明，並就缺失部分，立即檢討改進。

第二「專案全力緝捕」，法務部指示高檢署督導台中地檢署立即成立專案小組全力偵辦本案，台中地檢署於昨日21時52分許連夜發布通緝，並徹夜指揮警方積極追緝。

第三「公布通緝資訊」，法務部於台中地檢署發布通緝後，隨即於「檢察機關重大刑案通緝犯資料查詢系統」公布含該逃犯相片在內的通緝資訊，期能儘早將其緝捕歸案執行，以維護國人安全。

第四「依法嚴處究責」，法務部同步指示政風小組督同矯正署政風室前往台中監獄，就戒護外醫人員所涉疏縱人犯部分，主動進行調查，將儘速查明其等所涉行政及刑事責任，依法究責嚴處，以正綱紀。

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