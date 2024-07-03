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因家人遇詐騙立志從警 彰化實習女警首次出擊逮車手

警察特考女實習生郭子瑤表示，很開心逮獲詐騙車手，幫民眾保住血汗錢。（警方提供）

警察特考女實習生郭子瑤表示，很開心逮獲詐騙車手，幫民眾保住血汗錢。（警方提供）

2024/07/03 16:44

〔記者陳冠備／彰化報導〕24歲警察實習生郭子瑤，因為家人遇到詐騙案所以立志從警，近日她分派到彰化縣警局田中警分局田中派出所實習，學習偵辦的第一起案子就是詐騙案，最後還參與圍捕，定順利逮捕取款車手。郭子瑤說，這是她第一次破案，但最開心的是能幫被害人保住血汗錢。

田中派出所表示，1日前接獲蕭姓民眾報案，有家人疑似陷入詐騙集團利用假投資方式詐騙，並相約於住家面交50萬元，警方了解分析後確為詐騙手法，於是請對方協助警方誘捕面交車手，當天警方布局後埋伏，當車手現身並與被害人面交時立即上前逮捕。

一定要把詐騙分子繩之以法！郭子瑤說，曾經因為有家人掉入詐騙陷阱，畢生積蓄差一點就被騙走，從此之後她對詐騙集團深感痛惡，希望可以幫助更多民眾不要受騙，所以報名警察特考，沒想到分派實習第一起案件就是詐騙，她把握機會學習，也實際參與圍捕行動，當場查扣嫌犯手機、識別證、交易收據及現金50萬元等證物。

郭子瑤說，這是她擔任警職第一起破案案件，逮捕感覺很刺激、很新鮮，但比起第一次破案，她更開心的是能幫被害人保住血汗錢，看見被害人感激的神情並不斷說謝謝，辛苦也值得了。

田中警方獲報民眾陷入詐騙，警方布局後埋伏，當車手現身並與被害人面交時立即上前逮捕。（民眾提供）

田中警方獲報民眾陷入詐騙，警方布局後埋伏，當車手現身並與被害人面交時立即上前逮捕。（民眾提供）

警察特考女實習生郭子瑤（左）表示，很開心與學長姐一起偵辦詐騙案件，幫民眾保住血汗錢。（警方提供）

警察特考女實習生郭子瑤（左）表示，很開心與學長姐一起偵辦詐騙案件，幫民眾保住血汗錢。（警方提供）

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