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「早上」注音引熱議 國教院：一般讀「ㄗㄠˇ ㄕㄤˋ」

國家教育研究院《重編國語辭典修訂本》的早上的「上」讀輕聲的「‧ㄕㄤ」，國教院說明此是紀錄語言使用歷程，供研究者使用。 （記者林曉雲翻攝）

國家教育研究院《重編國語辭典修訂本》的早上的「上」讀輕聲的「‧ㄕㄤ」，國教院說明此是紀錄語言使用歷程，供研究者使用。 （記者林曉雲翻攝）

2024/07/04 15:01

〔記者林曉雲／台北報導〕一名網友在「Threads」貼出截圖，他輸入「早上注音」，發現「早上」的「上」要讀輕聲的「‧ㄕㄤ」，引發網友熱議。國家教育研究院今說明，依《國語辭典簡編本》，「早上」讀音是「ㄗㄠˇ ㄕㄤˋ」，也是中小學教學及一般民眾宜使用的辭典版本，至於《重編國語辭典修訂本》的「上」讀輕聲的「‧ㄕㄤ」是紀錄語言使用歷程，供研究者使用。

記者用goole查「早上注音」，先跳出來的也是《重編國語辭典修訂本》「ㄗㄠˇ ˙ㄕㄤ」。

國教院說明，《重編國語辭典修訂本》「早上」標音「ㄗㄠˇ ˙ㄕㄤ」，係為提供研究利用而保留的早期口語讀音，中小學教學及一般民眾宜查詢記錄當代國語讀音的《國語辭典簡編本》，「早上」標音「ㄗㄠˇ ㄕㄤˋ 」，首列教學及普遍習慣讀音。

國教院表示，中小學教學及一般民眾宜使用《國語辭典簡編本》，其字詞取音較為符合當代語言習慣，而《重編國語辭典修訂本》以研究者為主要對象，所以在首頁即標明：「《重編國語辭典修訂本》為歷史語言辭典，主要記錄語言使用歷程，適用對象為語文研究者。若為小學、國中、高中（職）的學習或教學，建議優先使用《國語小字典》或《國語辭典簡編本》。」而「早上」一詞於《重編國語辭典修訂本》83年的初版即標音ㄗㄠˇ ˙ㄕㄤ，未曾更動。

國教院也呼籲，為使民眾了解應依據字典辭典的性質，以及個人使用需要選擇適用辭典，另也正以「兼顧當代語言習慣」的原則進行《重編國語辭典修訂本》音讀檢核工作。

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