北市大湖公園泳池傳遭倒汽油 體育局：疑為民眾塗抹防曬乳

大湖公園水面7月1日漂浮油漬，市府要求暫停開放，昨日檢測水質已符合標準。（翻攝自大湖公園泳池官網）

2024/07/04 14:59

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市內湖區大湖公園游泳池是夏日消暑好去處，但近日卻傳出遭人傾倒汽油。台北市長蔣萬安今（4日）受訪表示，體育局7月1日獲報後立即現勘，發現確實有油漬，決定暫停開放，昨再度前往檢驗水質已符合標準，今天也將再度前往檢查。體育局表示，初查此案疑為民眾塗抹防曬乳導致水面漂浮油漬，目前水質已符合標準。

蔣萬安今上午出席捷運萬大線第一期台北市區段隧道貫通典禮，會前受訪表示，7月1日體育局接獲通報後即刻到現場勘查，發現確實有油漬在泳池上，馬上決定暫時停止開放，昨天體育局再度到現場檢驗，水質已經符合標準，今天將再次檢查。

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他說，市府也再度要求業者，尤其進入暑假期間，水質方面一定要做好維管安全相關措施，另外也對於購買月票的民眾給予補償，體育局後續將持續追蹤。

他也提到，除此個案外，上個月的市政會議中他也要求各局處對於列管的場館設施，包含學校的游泳池、運動中心等，因爲暑假學生、民衆都會有更高使用率，因此要求加強巡檢，各項措施維管一定要符合標準。

體育局表示，此案初查疑似為民眾塗抹防曬乳液，因假日使用人潮眾多，致使水池面漂浮油漬，業者採取連日以加水使油漬溢出方式改善。昨日再度派員勘查，水面已無油漬，且水質酸鹼值及含氧量經測均合格，已要求業者須於今日開放，若違反則每天開罰2萬元直至開放為止，且嚴令後續務必加強水質維護管理。

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