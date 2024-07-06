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週日炎熱衝37度 西半部、山區防午後雷陣雨

週日天氣炎熱，西半部及山區午後留意雷陣雨，尤其中南部地區雨勢可能較大，外出建議攜帶雨具備用。（資料照）

週日天氣炎熱，西半部及山區午後留意雷陣雨，尤其中南部地區雨勢可能較大，外出建議攜帶雨具備用。（資料照）

2024/07/06 21:11

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明（7）日天氣依舊炎熱，高溫上看37度，各地晴到多雲為主，但西半部及山區午後要留心雷陣雨，尤其中南部地區雨勢可能較大，外出建議攜帶雨具備用。

中央氣象署預報，週日東部、東南部地區及恆春半島會有局部不定時短暫陣雨，清晨至上午中部以北沿海地區也有零星短暫陣雨，午後天氣相當不穩定，雷陣雨範圍廣，西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及北部山區有局部大雨發生機率，中南部山區應慎防局部短延時豪雨。

溫度方面，預測各地高溫普遍約32到36度，台北盆地及中南部近山區或河谷有局部36度以上高溫發生的機率，南部地區並有局部37度左右高溫發生的可能，中午前後紫外線強，戶外活動應多補充水分，做好防曬。

未來幾天天氣，天氣風險公司指出，週日到下週二由於高空有低壓通過台灣附近，大氣比較不穩定，午後對流會發展得比較旺盛，西半部山區和近山區平地又要開始留意瞬間較大雨勢，以及伴隨對流發展而來的雷電和強陣風。當然降雨可望讓下午的高溫緩和，但中午前後全台還是會相當悶熱。

紫外線指數部分，週日各縣市都達危險級或過量級。

空氣品質方面，週日環境風場為東南風。竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級。

各地高溫普遍約32到36度，台北盆地及中南部近山區或河谷有局部36度以上高溫發生機率，南部地區有局部37度左右高溫可能。（擷取自中央氣象署）

各地高溫普遍約32到36度，台北盆地及中南部近山區或河谷有局部36度以上高溫發生機率，南部地區有局部37度左右高溫可能。（擷取自中央氣象署）

週日9個縣市可能出現36度以上高溫。（擷取自中央氣象署）

週日9個縣市可能出現36度以上高溫。（擷取自中央氣象署）

週日紫外線強烈，各縣市皆達危險級或過量級。（擷取自中央氣象署）

週日紫外線強烈，各縣市皆達危險級或過量級。（擷取自中央氣象署）

週日環境風場為東南風，竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

週日環境風場為東南風，竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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