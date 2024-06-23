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大湖公園綠頭鴨遭柴犬咬死 飼主最重罰30萬

2024/06/23 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市內湖區大湖公園發生一起柴犬咬死野生綠頭鴨事件，有民眾散步時看見一隻柴犬將野生的綠頭鴨活活咬死，民眾將影片PO網路上，目擊民眾不滿柴犬飼主態度消極，僅拿棍子輕敲拍打，沒有強力制止，導致綠頭鴨肚子被咬破、皮肉掀開，最後倒地不起死亡；台北市動保處表示，目前正調查中，若違法獵捕一般野生動物，將違反《野生動物保育法》，最重可開罰六萬至卅萬。

民眾質疑飼主未強力制止

民眾在Dcard發文爆料，與朋友在大湖公園散步，竟看到柴犬咬住野生綠頭鴨，飼主本未制止，結果他上前喝斥並錄影，飼主才有所反應，拿出棍子輕敲制止，但柴犬仍咬著綠頭鴨，直至綠頭鴨死亡。

民眾質疑，飼主為何不制止柴犬、把柴犬的嘴巴拉開，但飼主卻回：「狗咬著後就打不開了」他認為是飼主太過消極，也擔心平時大湖公園有很多小孩，萬一狗咬的是孩子該如何是好。

動保處表示，依《動保法》飼主應防止寵物無故侵害他人生命、身體、自由或財產，若有違反得沒入犬隻；依野保法一般類野生動物不可任意獵捕，若有違反可處六萬至卅萬元罰鍰，本案將後續進行調查，若查有違法逕依法裁處。

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