控北市府不管建商偷工減料、未按圖施工 民眾告發蔣萬安涉圖利

律師李仁豪今代表陳姓民眾，至台北地檢署告發台北市長蔣萬安等人涉貪污治罪條例圖利罪嫌。（記者王定傳攝）

2024/07/03 18:38

首次上稿 16:52

更新時間 18:38（增補市府說法）

〔記者王定傳、楊心慧／台北報導〕律師李仁豪今代表陳姓民眾，至台北地檢署告發台北市長蔣萬安等人涉貪污治罪條例圖利罪嫌；陳男則在記者會發佈「一個小市民給蔣萬安市長的一封公開信」，內容指耀達建設公司投資興建台北市內湖區「金矽谷26全球經貿中心」建案，地下室連續壁偷工減料、未按圖施工，台北市政府雖予以停工，今年4月卻又核准變更設計允許復工，圖利建商免於拆除與修復不法利益數億元，陳男遂委由律師告發蔣萬安涉圖利罪嫌。

請繼續往下閱讀...

建商：施工有缺失但非偷工減料

對於陳男指控偷工減料、未按圖施工情形，耀達建商今表示，建案並無未按圖施工情形，至於施工雖有缺失，但不是偷工減料。

陳姓男子所發布的公開信，內容指耀達建設資興建台北市內湖區「金矽谷26全球經貿中心」建案，地下室連續壁偷工減料、未按圖施工情形，違反建築法規定，經檢舉後，台北市政府於去年11月13日勒令停工。

公開信指，本案營造廠、建築師提供的施工勘驗報告若有不實，恐涉刑法使公務員登載不實、業務登載不實、偽造文書等罪嫌，經他多次提出質疑，建管單位卻以「既經設計建築師暨監造人檢具相關簽證文件辦理變更設計，尚符程序」回覆，避重就輕。

公開信還指，陳情人先後向市府及市長提出11份陳情書，及一封給蔣萬安的存證信函，告知耀達建設違法詳情，不應容許以任何違反建築法的變通方式核准變更設計，繼續施工，並嚴格審查核發使用執照，但建管單位卻明知故意，罔顧事實，隱瞞真相，未依建築法相關規定審核，在停工原因尚未消滅情況下，於今年4月3日核准變更設計，允許復工，圖利耀達建設免於拆除及修復不法利益數億元。

公開信指，台灣歷年發生多起地震大樓倒塌事故，造成重大人員傷亡，究其原因除了建商偷工減料，主管機關監督不周，甚至圖利包庇建商也是主因，而耀達建商董事長莊文欽是蔣萬安好友，應大公無私，秉公處理，依法行政；公開信還指，「選民心目中的市長，是維護人民生命安全的守護神，而非建商門神」。

北市府：市長未對本案有任何裁示或干預

台北市政府副發言人李政軒表示，市長除了在去年11月13日質詢期間於議場公開要求建管處在當天就查清楚本案狀況之外，並沒有對本案有任何裁示或干預，一切依法依規定處理。

建管處也在11月13日當天查明確有連續壁施工與圖紙不符，因此勒令停工。後經案方申請變更設計，並經土木技師公會驗證符合安全規範後才在今年4月復工，建管處也會提供詳細說明。

建管處：依土木技師公會鑑定同意復工

台北市建管處詳細補充回應，有關110建字第0078號建照工程，施工進度為112年9月1日申報屋頂版，因涉及連續壁未按圖施工經本局112年11月13日勒令停工案，建方前於113年2月23日完成建照第一次變更設計及113年3月25日報備修正圖說，並檢附台北市土木技師公會鑑定結論說明連續壁尚符設計圖說且暫無結構安全疑慮，故本局113年4月3日同意復工。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法