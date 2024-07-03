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男大生遭撞死案情逆轉！抽眼球液還清白 高大成揭原因

高大成指出，眼球液不受污染，有無喝酒一驗就知道。（記者蔡淑媛攝）

高大成指出，眼球液不受污染，有無喝酒一驗就知道。（記者蔡淑媛攝）

2024/07/03 18:51

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中施姓男大生騎機車與鳴笛闖紅燈民間救護車碰撞死亡，抽血換算呼吸酒測值0.54被判定為酒駕，不過檢方抽取眼球液複驗，卻無酒精反應。法醫高大成指出，人體死後菌種增生發酵，即便生前沒喝酒，一天也可能測出0.5至1毫克酒測值，但眼球液不受污染，有無喝酒一驗就知道，建議死後可抽取眼液判定，更加精準。

該起車禍是22歲施姓男大生，在3月19日晚上騎機車沿著台中市北區太原路綠燈直行，在崇德路口與63歲黃姓男子駕駛的救護車碰撞，當時救護車戴送病人鳴笛闖紅燈通過，男大生閃避不及撞上，頭部重傷送醫不治，抽血酒測後遭警方判定為酒駕，施母無法接受愛子酒駕，申請眼球液複驗，結果未驗出酒精反應，也還男大生清白。

高大成表示，人體死後會無氧代謝，造成體內繁殖細菌，包括乳酸桿菌、酵母菌、念珠菌等在有氧、無氧環境，都會發酵產生酒精反應，這名男大生的媽媽認為，兒子去打工不會喝酒，為何死後有酒精反應，因此詢問友人，這名友人向他請教後，他建議抽取眼球液測試，結果確認男大生並無飲酒。

高大成說，10多年前也遇過一名高中女生在加油打工，9點下班10分鐘後出車禍，隔天保險公司要求驗血是否酒駕，結果驗出酒精濃度達到酒駕標準，高中生母親向他求助，他也建議驗眼球液，結果也還女大生清白，驗無酒精濃度。

高大成拿出教科表示，死後血液酒精反應心臟血比股靜脈血更易有酒精反應，他說，眼球液不受菌種發酵污染，死後驗酒測是抽取眼球液的結果是最準確，認為死後抽血驗酒精濃度容易有誤差。

高大成指著教科表示，眼球液不受菌種發酵污染，死後驗酒測抽取眼球液的結果最準確。（記者蔡淑媛攝）

高大成指著教科表示，眼球液不受菌種發酵污染，死後驗酒測抽取眼球液的結果最準確。（記者蔡淑媛攝）

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