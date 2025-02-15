為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    苗栗社運人士陳祺忠遭2煞痛毆！發長文自嘲：價碼不高只敲傷腿

    苗栗縣社運人士陳祺忠日前遭到2名陌生男子襲擊，昨日他在社群PO出腿部嚴重瘀青的畫面，他以超過1800字的長文說明當天的情況，並自嘲「可能價碼不高，對方只敲傷他的腿」。（圖擷自臉書）

    苗栗縣社運人士陳祺忠日前遭到2名陌生男子襲擊，昨日他在社群PO出腿部嚴重瘀青的畫面，他以超過1800字的長文說明當天的情況，並自嘲「可能價碼不高，對方只敲傷他的腿」。（圖擷自臉書）

    2025/02/15 08:48

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕苗栗縣社運人士陳祺忠日前遭到2名陌生男子襲擊，昨日他在社群PO出腿部嚴重瘀青的畫面，以超過1800字的長文說明當天的情況，並自嘲「可能價碼不高，對方只敲傷他的腿」。網路上不少人紛紛怒批「使用暴力真的太誇張了」，並希望他早日康復。

    陳祺忠昨在臉書發文透露，他在6日晚間返家途中遭到2名陌生人襲擊，其中1人對他噴辣椒水，另1人則持木棍毆打他腿部，直到他躲進附近店家後，2名襲擊人士才逃離。

    陳祺忠就醫後發現雙腿有瘀傷，右小腿有傷口，在向警方報案後，當天深夜2名兇手雖然就被抓到，但說詞避重就輕，警詢後函送苗栗地檢署偵辦，並持續擴大追查是否有其他共犯。

    陳祺忠在臉書的發文提到，他長期從事公民運動，「得罪」的人不少，「可懷疑的對象、案件太多，實在猜不到」，這也是他協助過許多協助自救會10多年來，第一次遇到這種事情。陳祺忠也說目前身體慢慢康復中，一定會提出傷害告訴。

    陳祺忠也表示，衝在最前頭投入公共事務，被暴力報復恐嚇的可能性還是有，甚至可能連累家人、鄰居。但陳祺忠認為，「如果像我這樣的人有個10倍、100倍甚至1000倍的時候，我被人買凶教訓的機率就小很多」、「當社會有自己的力量時，政治人物就會更願意協助，且越糟糕的政治人物落選機率才會變大，到那時誰敢買兇教訓人？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播