苗栗社運人士陳祺忠遭2煞痛毆！發長文自嘲：價碼不高只敲傷腿

苗栗縣社運人士陳祺忠日前遭到2名陌生男子襲擊，昨日他在社群PO出腿部嚴重瘀青的畫面，他以超過1800字的長文說明當天的情況，並自嘲「可能價碼不高，對方只敲傷他的腿」。（圖擷自臉書）

2025/02/15 08:48

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗縣社運人士陳祺忠日前遭到2名陌生男子襲擊，昨日他在社群PO出腿部嚴重瘀青的畫面，以超過1800字的長文說明當天的情況，並自嘲「可能價碼不高，對方只敲傷他的腿」。網路上不少人紛紛怒批「使用暴力真的太誇張了」，並希望他早日康復。

陳祺忠昨在臉書發文透露，他在6日晚間返家途中遭到2名陌生人襲擊，其中1人對他噴辣椒水，另1人則持木棍毆打他腿部，直到他躲進附近店家後，2名襲擊人士才逃離。

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陳祺忠就醫後發現雙腿有瘀傷，右小腿有傷口，在向警方報案後，當天深夜2名兇手雖然就被抓到，但說詞避重就輕，警詢後函送苗栗地檢署偵辦，並持續擴大追查是否有其他共犯。

陳祺忠在臉書的發文提到，他長期從事公民運動，「得罪」的人不少，「可懷疑的對象、案件太多，實在猜不到」，這也是他協助過許多協助自救會10多年來，第一次遇到這種事情。陳祺忠也說目前身體慢慢康復中，一定會提出傷害告訴。

陳祺忠也表示，衝在最前頭投入公共事務，被暴力報復恐嚇的可能性還是有，甚至可能連累家人、鄰居。但陳祺忠認為，「如果像我這樣的人有個10倍、100倍甚至1000倍的時候，我被人買凶教訓的機率就小很多」、「當社會有自己的力量時，政治人物就會更願意協助，且越糟糕的政治人物落選機率才會變大，到那時誰敢買兇教訓人？」

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